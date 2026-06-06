¿André Jardine habría sido traicionado por este jugador del América?

Luego de que el futbolista no dejara un mensaje para él, la afición comenzó a especular sobre su relación con Jardine.

Hace apenas unos días que el Club América hizo oficial la salida de André Jardine, por lo que la afición sigue pensando en cuál fue la verdadera razón para que ambas partes llegaran a ese acuerdo. La versión que se manejó fue que el estratega quería bajas y dentro de la directiva no quisieron cumplirlas, por lo que tomaron la decisión.

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Sin embargo, eso no dejó contentos a los azulcremas, ya que en los videos se podía mostrar el cariño que el estratega brasileño le tenía a la plantilla. Y fue ahí donde algunos de los aficionados en redes sociales comenzaron a especular respecto a cómo se dio todo después de su despedida e incluso señalaron a un culpable.

Y es que después de que se diera a conocer la baja de Jardine, algunos de los jugadores, en su mayoría los que no están concentrados para el Mundial aparecieron en redes sociales para dejar un agradecimiento al brasileño, no sólo por el tricampeonato, sino que en lo individual habría ayudado a muchos a dar lo mejor de ellos.

¿Un jugador habría tenido la culpa?

Pero uno de los que no lo ha hecho hasta ahora es el capitán Henry Martín y los aficionados comenzaron a mencionar que la “supuesta lesión” que lo dejó fuera, en realidad sí habría sido un problema con Jardine. Y es que les sonaba increíble que cuando André se deshizo en elogios por el delantero, él no dijera ninguna palabra al respecto de su salida.

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Y es que hay que recordar que después de que se mencionara que su lesión no le permitía aparecer en algunos juegos, en realidad era porque Jardine no lo contemplaba. Además, con el tema de las bajas, los seguidores piensan que él era uno de los que pedían fuera porque no contó con él en la mayoría del torneo, pero en realidad es algo que hasta ahora se desconoce que haya sido así.

En síntesis