¿Qué pasó con Ralph Orquín?

Ralph Orquín fue uno de los jugadores que tuvo muy pocas oportunidades en el Club América, pese a ser uno de los laterales izquierdos con mayor futuro. A sus 23 años el jugador mexicano logró encontrar su desarrollo en el FC Juárez cuando fue cedido por el conjunto azulcrema, pero en su regreso soñaba con irse a Europa.

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Lamentablemente, se habló de que Toluca y Tigres querían llevárselo y América estaba dispuesto a venderlo justo cuando estaba a punto de terminar su contrato con ellos. Pero al final, su agente decidió brindarle algunas opciones, siendo separado del conjunto de las Águilas y consiguió su pasaporte como jugador español.

¿Ralph Orquín se quedaría en la Liga MX?

De esta manera, sería más fácil concretar su llegada a un conjunto del Viejo Continente, en especial de España, que era donde se hablaba de oportunidades. Así no tendría que usar plaza de extranjero y sería más fácil concretar. Sin embargo, hasta el momento el jugador no ha sido ligado a ninguna plantilla fuera del país.

Aunque en su momento se reveló que había oportunidad de irse al futbol turco, no se concretó nada. Ahora el nuevo rumor es que Santos Laguna, quien está ávido de conseguir a un lateral izquierdo, al igual que Chivas, podrían analizar la llegada de Orquín, ya que es un elemento muy valioso por su edad y las cualidades que tiene.

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Se ha mencionado que lo ideal sería irse a Europa, el valor en el mercado cayó y ahora el costo es de 2 millones de euros. De lo contrario, en caso de que hubiera un par de ofertas en la Liga MX como se menciona, se analizarían, aunque prácticamente estaría dispuesto a reforzar a escuadras de la segunda división de España con la idea de lograr ese sueño.

En síntesis