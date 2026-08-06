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Dónde ver EN VIVO América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming online

América inicia su camino en la Leagues Cup 2026 frente a San Diego FC y buscará comenzar con una victoria. Estos son los canales de TV y las plataformas de streaming para seguir el partido en vivo.

América vs. San Diego FC por la Leagues Cup.
© ESPECIALAmérica vs. San Diego FC por la Leagues Cup.

Este jueves llega el esperado debut del Club América en la Leagues Cup 2026. Desde las 20:00 horas de la Ciudad de México, el equipo dirigido por Guillermo Almada buscará mantener el buen momento que atraviesa y quedarse con un triunfo en su primera presentación del torneo.

Las Águilas recibirán a San Diego FC en el Estadio Azteca por la primera jornada de la competencia internacional. Un triunfo les permitiría dar un paso muy importante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda, mientras que una derrota lo complicaría.

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De todas maneras, el conjunto azulcrema no podrá relajarse. Los equipos de la Liga MX no han conseguido los resultados esperados en el arranque de la Leagues Cup, por lo que América necesitará ofrecer una gran actuación para imponerse ante el conjunto de la MLS.

A continuación, compartimos las opciones disponibles para seguir el encuentro entre América y San Diego FC. El partido podrá verse a través de televisión abierta, canales de paga y plataformas de streaming.

Dónde ver EN VIVO América vs. San Diego FC

  • TV abierta: Canal 9 e Imagen Televisión.
  • TV de paga: TUDN.
  • Streaming: Apple TV.
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En sintesis

  • Club América debuta ante San Diego FC a las 20:00 horas.
  • Guillermo Almada dirigirá al América en el Estadio Azteca este jueves.
  • Canal 9 e Imagen Televisión transmitirá el encuentro por televisión abierta.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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