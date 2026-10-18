El uruguayo extendió su vínculo con las 'Águilas', pero no sin arreglar un par de premisas fundamentales.

El América amaneció este domingo con una noticia que alegró a todo el pueblo azulcrema en México y el continente: la renovación de contrato de Brian Rodríguez. El ‘Rayito’, la pieza más desequilibrante del equipo capitalino, puso la firma esta mañana y aseguró su continuidad a largo plazo en un lugar que siente como su casa.

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El delantero ya había extendido su vínculo con la institución el año pasado hasta el 2029, pero aún así tras un nuevo convenio ahora selló la nueva rúbrica hasta finales del 2030. Las conversaciones entre el América y la representación de Brian Rodríguez iniciaron un par de meses atrás, y durante la jornada de hoy se pudo formalizar todo.

La decisión de volver a renovar al atacante charrúa surgió de las propias autoridades del Club América, que pretendían blindar al ‘Rayito’ tras sus ventas frustradas al exterior. El mercado pasado, el futbolista de la Selección Uruguaya había tenido serias posibilidades para abandonar Coapa, pero finalmente él mismo aceptó quedarse.

Brian y su felicidad por la extensión [Foto: América]

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Las 2 condiciones que acordaron América y Brian Rodríguez para la firma:

Gibran Araige, reconocido periodista de TUDN con fuentes dentro del América, reveló que ambas partes arreglaron un par de disposiciones importantes dentro de la renovación. Las negociaciones buscaron beneficiar los intereses tanto del jugador como de la directiva del club, y una vez logrado, se juntaron para hacer oficial el acto.

Según informó el corresponsal televisivo, la cúpula de las ‘Águilas’ pidió elevar la cláusula de salida, que ahora supera los 15 millones de dólares. Recordando que Vasco Da Gama y Corinthians habían ofrecido casi 10 millones, y Ajax entre 12 y 13 millones, el América exigió subir el valor en el contrato. Así, blinda en los papeles al futbolista.

Al mismo tiempo, desde la agencia de Brian Rodríguez se exigió -y la directiva aceptó- convertirse en el jugador mejor pago del plantel. Como no solo es uno de los futbolistas que más rinde en el campo sino que por el que mejor ofertas llegaron, el América estuvo de acuerdo. De ese modo, se incluyó una sustancial mejora salarial.

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En este escenario, las ‘Águilas’ buscan que el uruguayo se quede muchos años en el club y que no necesariamente tenga que ser vendido en el próximo mercado con más dinero. El América es consciente de lo determinante que ha sido en los últimos títulos de la institución, pero también de lo necesario que puede ser a futuro para volver a ser campeones.