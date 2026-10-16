El DT del 'Tri' golpeó el tablero y citará a la próxima jornada FIFA un futbolista que venía fuera del radar.

La Selección Mexicana atraviesa un proceso de transición, donde el nuevo cuerpo técnico no se cierra con sus citaciones y cualquier mexicano puede pelear por ganarse un lugar. En este contexto, en la próxima fecha FIFA habrá un ‘tapado’ que se conoció este viernes y dará que hablar cuando se sume al grupo del combinado nacional.

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Luego de analizar distintas alternativas para el siguiente parón internacional de selecciones, Rafa Márquez incluirá en la convocatoria un jugador ‘inadvertido’ del América. Cuando hablamos de inadvertido nos referimos a un futbolista que no es de los que habitualmente reciben el llamado al ‘Tri’ dentro del plantel profesional de las Águilas.

Según indicaron esta noche en TUDN, Henry Martín será citado para la doble jornada de noviembre, donde México disputará la CONCACAF Nations League ante Jamaica. En la cadena televisiva que tiene los derechos de transmisión de los juegos de la Selección Mexicana, adelantaron que el capitán del América estará ahora de vuelta en el Tri.

Henry Martín volvería a la Selección [Foto: Getty]

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Henry Martín lleva exactamente dos años sin ser llamado a la Selección, por lo que se trata de una verdadera sorpresa y un golpe al tablero del entrenador de México. De hecho, la última convocatoria del atacante del América fue para la Nations League también, pero para la jugada en 2024. Ahora, retornaría para la edición 2026 del torneo.

De acuerdo al canal, sería el elegido para suplir la ausencia de Raúl Jiménez, quien no podrá disputar la próxima fecha FIFA con la Selección Mexicana por su delicada lesión. El ‘Lobo’ fue intervenido quirúrgicamente en estas horas, y Henry Martín recibiría la oportunidad ante la falta de gol que mostraron los demás delanteros en la gira pasada.

Para Henry Martín, esta citación sería también un ‘premio’ por la temporada que viene haciendo: el artillero acumula 6 goles y 2 asistencias en 9 partidos en la actual Liga MX. El América tiene además dos encuentros pendientes por disputar en el corriente Apertura 2026, donde todavía puede pelear por llegar a lo más alto de la tabla de goleo.

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Mientras que jugadores como Israel Reyes e Isaías Violante repetirían convocatoria, Henry Martín los acompañaría en estos nuevos desafíos de la Selección Mexicana. Además, Luis Malagón se juega en sus próximos partidos una inclusión en la lista, pero para ello tendrá que responder con buenas actuaciones para el cuadro azulcrema.