El delantero chileno no entra en los planes del cuerpo técnico mientras se recupera de una grave lesión.

Club América comienza una nueva etapa con Guillermo Almada al mando. El entrenador uruguayo ya trabaja con el plantel de cara al Apertura 2026 y tiene como principal objetivo devolver al equipo a los primeros planos. Las Águilas quieren volver a competir por todos los títulos y recuperar el protagonismo perdido en los últimos meses.

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El conjunto mexicano ya inició la pretemporada en España, donde el cuerpo técnico aprovecha para evaluar al plantel y comenzar a definir la base del equipo. Además de la preparación futbolística, la dirigencia trabaja en el mercado de pases con la intención de incorporar refuerzos que potencien al plantel.

Sin embargo, así como se esperan algunas llegadas, también habrá salidas importantes. La idea de la directiva es liberar espacio dentro del plantel y reorganizar los cupos de extranjeros para tener mayor margen de maniobra en este mercado.

Uno de los futbolistas que no sería registrado para el Apertura 2026 es el chileno Víctor Dávila, quien continúa recuperándose de la rotura de ligamentos que sufrió en una de sus rodillas. Su situación mantiene en alerta al club, que analiza cuál será el mejor camino para su futuro.

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¿Cuál es el plan de América con Víctor Dávila?

Según informó el periodista Víctor Díaz, la intención de América es encontrarle un nuevo equipo a Dávila, tal como ocurrió en su momento con Igor Lichnovsky. De esa manera, el delantero podría continuar su recuperación con otro club y sumar continuidad una vez que vuelva a estar disponible.

Además, la salida del atacante permitiría liberar una plaza de extranjero, un aspecto que la dirigencia considera clave si finalmente decide avanzar por la contratación de un futbolista proveniente del exterior.

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