Guillermo Almada dijo que el equipo mejorará y reveló que los seleccionados volverán en la próxima jornada de la Liga MX.

América no pudo aguantar el triunfo este viernes y empató 1-1 con Atlante en la segunda jornada del Apertura 2026. Cristian Borja adelantó a Las Águilas en la primera mitad, pero después Eugenio Pizzuto le dio el primer punto a Los Potros tras su regreso a la Liga MX.

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América no ha mostrado un buen nivel en estos primeros dos partidos y las críticas hacia Guillermo Almada y el plantel comienzan a aparecer. En este sentido, el entrenador uruguayo fue autocrítico con el equipo luego del empate con Atlante.

“Tenemos que mejorar en muchas cosas en el juego. Rescatamos la valentía de buscar el arco de enfrente; a veces lo buscamos bien, tuvimos muchas imprecisiones. Tenemos que seguir mejorando en el trato de la pelota y los circuitos de la ofensiva para generar más“, comentó el DT de Las Águilas en conferencia de prensa.

“Vamos a intentar ir a por lo máximo. Es un camino espinoso y largo; si pensamos que el futbol es rosa, estamos equivocados. Los rivales juegan, como lo hizo Atlante hoy. Tenemos que evolucionar como equipo y completar la plantilla, que regresen los seleccionados; hay que seguir creciendo futbolísticamente para pelear cosas importantes”, agregó Guillermo Almada.

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América no pudo vencer a Atlante en el Azteca (Imago7)

Guillermo Almada sobre Henry Martín

El técnico uruguayo mencionó que los seleccionados ya estarán presentes en la tercera jornada ante Santos Laguna y luego habló sobre las críticas hacia Henry Martín: “Es un líder dentro de la institución, un ejemplo de entrega. Tuvo una temporada complicada de lesiones, está buscando su mejor rendimiento, lo va a encontrar y le va a seguir dando alegrías a la gente”.

¿Cuándo vuelve a jugar el América?

Después de la victoria contra Querétaro y del empate con Atlante, Las Águilas volverán a jugar el domingo 2 de agosto contra Santos Laguna en un partido que comienza a las 17:00hs (CDMX).

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En síntesis