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Guillermo Almada fue autocrítico tras el empate de América con Atlante: “Tenemos que mejorar”

Guillermo Almada dijo que el equipo mejorará y reveló que los seleccionados volverán en la próxima jornada de la Liga MX.

Guillermo Almada, técnico de América
© JAM MediaGuillermo Almada, técnico de América

América no pudo aguantar el triunfo este viernes y empató 1-1 con Atlante en la segunda jornada del Apertura 2026. Cristian Borja adelantó a Las Águilas en la primera mitad, pero después Eugenio Pizzuto le dio el primer punto a Los Potros tras su regreso a la Liga MX.

América no ha mostrado un buen nivel en estos primeros dos partidos y las críticas hacia Guillermo Almada y el plantel comienzan a aparecer. En este sentido, el entrenador uruguayo fue autocrítico con el equipo luego del empate con Atlante.

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Tenemos que mejorar en muchas cosas en el juego. Rescatamos la valentía de buscar el arco de enfrente; a veces lo buscamos bien, tuvimos muchas imprecisiones. Tenemos que seguir mejorando en el trato de la pelota y los circuitos de la ofensiva para generar más“, comentó el DT de Las Águilas en conferencia de prensa.

“Vamos a intentar ir a por lo máximo. Es un camino espinoso y largo; si pensamos que el futbol es rosa, estamos equivocados. Los rivales juegan, como lo hizo Atlante hoy. Tenemos que evolucionar como equipo y completar la plantilla, que regresen los seleccionados; hay que seguir creciendo futbolísticamente para pelear cosas importantes”, agregó Guillermo Almada.

América no pudo vencer a Atlante en el Azteca (Imago7)

América no pudo vencer a Atlante en el Azteca (Imago7)

Guillermo Almada sobre Henry Martín

El técnico uruguayo mencionó que los seleccionados ya estarán presentes en la tercera jornada ante Santos Laguna y luego habló sobre las críticas hacia Henry Martín: “Es un líder dentro de la institución, un ejemplo de entrega. Tuvo una temporada complicada de lesiones, está buscando su mejor rendimiento, lo va a encontrar y le va a seguir dando alegrías a la gente”.

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¿Cuándo vuelve a jugar el América?

Después de la victoria contra Querétaro y del empate con Atlante, Las Águilas volverán a jugar el domingo 2 de agosto contra Santos Laguna en un partido que comienza a las 17:00hs (CDMX).

En síntesis

  • Guillermo Almada fue autocrítico tras el empate 1-1 entre América y Atlante.
  • Cristian Borja y Eugenio Pizzuto anotaron los goles en la segunda jornada.
  • El entrenador confirmó el regreso de seleccionados para el juego contra Santos Laguna.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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