América Femenil sigue creciendo y tendrá un nuevo equipo

El Club América Femenil se ha convertido en uno de los conjuntos más ganadores, recientemente haciendo historia al ser el primer cuadro mexicano en levantar una Concacaf W Champions Cup, clasificar a la Copa Intercontinental y al primer Mundial de Clubes Femenino, por lo que su camino en el balompié ha sido fundamental.

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Con esta trayectoria, más allá de los títulos que cosecha el primer conjunto en la Liga Femenil y en la Sub 19, la institución decidió diversificar los proyectos para que cada vez más mujeres sigan estos pasos, creando un equipo en la Queens League, quienes ya tuvieron su primera participación llegando a rondas clasificatorias.

América Femenil tendrá equipo en la Liga TDP

De esta manera, este jueves se dio a conocer la noticia de que el América Femenil formará parte de la Liga TDP de la tercera división del futbol mexicano con un equipo más, con la idea de seguir siendo ese semillero para impulsar a las futbolistas a forjar un futuro y sobre todo, tener una formación que les permita debutar jugadoras en primera.

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¿Quiénes formarán el equipo?

De acuerdo con la información de RadarFem, la base de este equipo estará conformada por la Sub 17 y está en un proceso de registro. Por su parte, la propia Liga TDP Femenil ya confirmó en sus redes sociales la bienvenida para el equipo que estaría disputando la temporada 2026-2027, siendo un equipo filial de formación.

Hasta el momento, es la única información que se ha revelado, por lo que se espera que antes del 11 de septiembre que es cuando da por iniciada la competencia ya estén listos todos los detalles de la plantilla, así como el desarrollo de los partidos, rivales, fechas, sedes y demás.

En síntesis

América Femenil jugará en la Liga TDP durante la temporada 2026-2027.

jugará en la durante la temporada 2026-2027. La plantilla filial estará conformada por la categoría Sub 17 del club.

estará conformada por la categoría del club. La competencia de tercera división dará inicio el próximo 11 de septiembre.