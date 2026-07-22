Los días pasan demasiado rápido para el Club América en esta ventana de transferencias, donde todavía no cuenta con ningún refuerzo confirmado en el primer equipo. Guillermo Almada insiste puertas adentro por los fichajes, pero con el campeonato ya empezado aún no hay novedades concretas de los jugadores que pidió.

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Dentro de los nombres de peso que se han barajado en este mercado de pases, Borja Iglesias ha sido el apuntado más ‘resonante’ de los que ha intentado incorporar el club. Sin embargo, al igual que el resto de las negociaciones, la operación para incorporar al goleador se ha enfriado más de lo que el cuerpo técnico esperaba.

Actualmente, las conversaciones con el futbolista de Celta de Vigo están en ‘stand-by’, dado que luego de presentarle el proyecto deportivo, aparecieron diferencias económicas. Las pretensiones del jugador y del club dueño de su pase son muy altas para el presupuesto que aprobó la junta directiva para este segundo semestre.

Iglesias en el festejo de España campeón [Foto: Getty]

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Mientras el Club América espera a que Borja Iglesias baje sus exigencias, el delantero será homenajeado a toda orquesta en España. El atacante se transformó en el primer ‘celtista’ campeón del mundo en toda la historia en el Mundial 2026. A razón de ello, le rendirán un tributo ejemplar pese a no haber tenido gran participación.

“Le haremos un gran reconocimiento por el éxito que consiguió con el nombre del Celta por detrás, será una forma de ensalzar una gran acción deportiva”, sentenció Abel Caballero, alcalde de Vigo. El ayuntamiento estará al frente del homenaje a Borja Iglesias, que llegará en breve a la ciudad para ser protagonista de esa distinción especial.

Una vez concluido el evento, el atacante se reunirá con su agente para definir su futuro, con la propuesta del Club América en la mesa y también las de otros clubes extranjeros. En Celta de Vigo tiene la puerta abierta para continuar, pero quizás no teniendo ese rol preponderante que sí tendría en Coapa bajo las órdenes de Guillermo Almada.

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En tanto que en las ‘Águilas’ aguardan por algún guiño del futbolista o su entorno, el cuerpo técnico se impacienta y pidió hacer un esfuerzo para fichar al ‘9’. Con Henry Martin muy lejos de su mejor nivel y Patricio Salas sin ser del gusto de Almada, la conflictiva del centrodelantero se pone en el centro de la escena como urgencia azulcrema.