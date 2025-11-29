Este sábado fue un fin de semana triste en el que Rayados se impuso en los minutos de reposición para ganarle al Club América en el marcador global y eliminar a las Águilas en los Cuartos de Final del Apertura 2025. Cuando menos se veían las cosas para los visitantes, lograron imponerse en el resultado para llegar a las Semifinales.

Lamentablemente, este fracaso para los azulcremas les ha impedido sacarse la espina de su último torneo, de la no participación en el Mundial de Clubes y de caer en la Concachampions. Es por eso que se tienen que analizar las cosas y se tomarían decisiones que podrían tener la salida de varios jugadores del conjunto de Coapa.

¿Quiénes podrían irse del América por errores?

En el listado de jugadores que podrían quedarse fuera del América es amplio y es que hay diversas razones para esto. Hay jugadores que aunque han sido esenciales para André Jardine pero que han cometido errores, como por ejemplo: Víctor Dávila, Igor Lichnovsky y Rodrigo Aguirre; los resultados que se han esperado de ellos en este último semestre no llegaron.

Los que dicen adiós por lesiones

Hay dudas en casos como los de Kevin Álvarez e Henry Martín, que por sus lesiones no pudieron rendir como esperaban en el conjunto y se ha mencionado que aunque el lateral se recuperó en sus actuaciones más recientes tampoco destacó. Sin embargo, con él podrían pensarlo con el tema de Selección y en el caso de “La Bomba” ver si evoluciona favorablemente ante de que inicie el torneo.

Los confirmados que se van de América

Los que sí de plano estarían fuera de la plantilla son Javairo Dilrosun debido a que no ha jugado ni siquiera en la Sub 21; Rodolfo Cota, quien termina su contrato con las Águilas y hasta el momento no se ha establecido un tema de renovación; y Jonathan dos Santos, quien ha postergado su retiro debido a las lesiones y éste ya podría ser el fin.

