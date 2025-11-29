En estos momentos se está jugando la vuelta de los Cuartos de Final entre el Club América y Rayados, el conjunto local en esta ocasión por la posición en la tabla son las Águilas. Lamentablemente para el equipo azulcrema perdieron por un marcador de 2-0 en el Estadio BBVA, por lo que se llevaron la ventaja hasta el duelo de hoy en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Publicidad

Publicidad

Para la buena noticia de André Jardine, su equipo ya se encuentraarriba en el marcador, una anotación por parte de Alejandro Zendejas mantiene el marcador en un 2-1 global, por lo que sólo están a un gol de dejar fuera a Monterrey, el problema es que en caso de que permitan uno las cosas se le complicarían de más al equipo.

Hay que recalcar que igualmente por la posición en la tabla, la escuadra azulcrema tiene la ventaja; ya que en caso de que empaten en el global, serán los de casa quienes se lleven el resultado, es por ello que ahora se espera que se marque sólo una anotación más para los de Coapa para así poder conseguir ese pase a Semifinales.

¿Qué pasaría con André Jardine si América es eliminado?

El problema viene si no llegan a las Semifinales, porque desde su tricampeonato, el equipo de Jardine no ha quedado fuera en Cuartos de Final, aquí es donde se tambalearía su puesto. Y no porque no haya entregado buenos resultados en estos años, sino más bien por los planteamientos que han sido muy cuestionados en los últimos partidos.

Publicidad

Publicidad

Y en esta ocasión esas modificaciones no tienen qué ver con problemas de lesión, sino meramente estratégicas, en la ida sí se equivocó y para la vuelta vuelve a tener un planteamiento cuestionable dejando fuera a Brian Rodríguez y de nueva cuenta a Ramón Juárez que ha venido haciendo bien las cosas con la plantilla, por lo que su lugar podría estar en riesgo.

ver también Los dos pecados de André Jardine que le abrirían la puerta de salida en América

En síntesis