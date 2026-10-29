Las Águilas dejaron escapar puntos y Guillermo Almada no ocultó su inconformidad con el resultado. Después del partido, el entrenador reveló qué les dijo a sus futbolistas y dejó una frase que refleja su exigencia.

El Club América empató 1-1 ante Xolos de Tijuana en el Estadio Azteca, en el partido pendiente de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas no pudieron conseguir los tres puntos en casa, aunque se mantienen como líderes del campeonato.

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Sin embargo, el rendimiento del equipo en los últimos encuentros no ha sido el mejor y comienza a generar preocupación entre los aficionados. La ventaja sobre Chivas y Cruz Azul era de 4 puntos con un partido menos, pero ahora solo lograron sacarles dos.

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Además de los puntos que dejó escapar ante Tijuana, el conjunto azulcrema atraviesa una racha de varios partidos sin ganar en el Estadio Azteca, una situación que buscará revertir cuanto antes. América tiene la obligación de hacerse fuerte como local, especialmente en esta etapa del torneo.

Después del empate, Guillermo Almada habló con sus jugadores y les dejó un mensaje contundente. El entrenador sabe que el equipo necesita mejorar y que no alcanza con mostrar buenos momentos durante los partidos si no consigue reflejarlos en el marcador.

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El mensaje de Guillermo Almada

“Les dije al grupo que los juegos se ganan con goles y no con méritos”, expresó Guillermo Almada al revelar lo que les dijo a los jugadores del América después del empate ante Xolos. Con esta frase, el técnico dejó en claro que el equipo debe ser más contundente y aprovechar las ocasiones que genera.

Guillermo Almada habló con los jugadores del @ClubAmerica después del empate🦅👀 “Les dije al grupo que los juegos se ganan con goles y no con méritos” #GrandesDeCorazon https://t.co/jTVu3e82FG — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) October 29, 2026

Ahora, las Águilas tendrán una prueba importante este sábado, cuando reciban a Toluca en el Estadio Azteca. El encuentro será una oportunidad para volver a ganar ante su afición, dejar atrás la mala racha como local y demostrar que siguen siendo uno de los principales candidatos al título del Apertura 2026.

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