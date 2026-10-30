El entrenador argentino atraviesa un gran presente en Toluca, donde se convirtió en uno de los grandes ídolos de la afición. Sin embargo, habló sobre la posibilidad de volver a dirigir en Argentina y mencionó varios proyectos que le resultarían interesantes.

Antonio Mohamed está feliz y cómodo en México, donde ya se convirtió en un ídolo de Toluca. El club mexicano renació desde la llegada del entrenador argentino, quien consiguió resultados muy importantes y llevó nuevamente a los Diablos Rojos a lo más alto del futbol nacional e internacional.

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El Turco logró conquistar el bicampeonato de la Liga MX, la Concachampions, la Leagues Cup, el Campeón de Campeones y la Campeones Cup, entre otros títulos. Una etapa llena de éxitos que hizo que se ganara el cariño de la afición escarlata y que su nombre quede marcado para siempre en la historia del club.

Sin embargo, desde hace tiempo se habla sobre su futuro y la posibilidad de que vuelva a dirigir en el futbol argentino. En una entrevista con La Nación, Mohamed fue consultado sobre si su regreso está cada vez más cerca y reconoció que es una deuda pendiente que tiene como entrenador.

“Lo que pasa es que me preguntaron si yo quería volver a dirigir en la Argentina y yo dije sí, que es una deuda pendiente que tengo con dirigir en Argentina. Y obviamente que está cada vez más cerca porque va pasando el tiempo y estamos cada vez más cerca de dirigir. Lo que pasa es que eso no significa que yo vuelvo a dirigir mañana en Argentina, aunque tampoco diría que no, porque estoy abierto a todas las propuestas”, explicó.

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De todas maneras, el entrenador dejó en claro que hoy está enfocado en Toluca y que no tiene pensado marcharse de México. “La realidad es que estoy acá en Toluca y no estoy pensando en dirigir en Argentina. Lo que sí yo creo que tengo como una espinita clavada con ir a dirigir un equipo importante, con un proyecto deportivo y poder demostrar”, agregó.

Los equipos argentinos que podrían seducir a Antonio Mohamed

Al ser consultado sobre su posible llegada a Boca, Mohamed reconoció que siempre está atento a las distintas situaciones del futbol argentino y que hay varios proyectos que le interesan. “Es verdad que siempre estoy escuchando y analizando situaciones, porque también Independiente fue una muy buena experiencia y River seduce a cualquiera. Pero también proyectos como los de Vélez, Estudiantes, Lanús son interesantes”, expresó.

Además, el Turco recordó su vínculo con Huracán, aunque dejó en claro que considera que ya cumplió su etapa como entrenador del Globo. “Obviamente que yo soy de Huracán, amo Huracán, pero como entrenador ya está, ya cumplí todas las etapas que debía”, señaló.

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Por último, reveló que estuvo muy cerca de asumir en Argentinos Juniors antes de llegar a Toluca, aunque la posibilidad finalmente no se concretó. “Yo estuve muy cerca de Argentinos, muy cerca. Eso fue antes de venir acá a Toluca, después no se dio por diferentes razones y hoy el entrenador que está lo está haciendo muy bien”, concluyó.

En sintesis

Antonio Mohamed ganó el bicampeonato de la Liga MX y la Concachampions con Toluca.

de la Liga MX y la Concachampions con Toluca. Antonio Mohamed admitió tener una deuda pendiente con volver a dirigir en Argentina.

deuda pendiente con volver a dirigir en Argentina. Antonio Mohamed descartó regresar a Huracán por considerar cumplida su etapa como entrenador.

En sintesis

Antonio Mohamed ganó el bicampeonato de la Liga MX y la Concachampions con Toluca.

de la Liga MX y la Concachampions con Toluca. Antonio Mohamed admitió tener una deuda pendiente con volver a dirigir en Argentina.

deuda pendiente con volver a dirigir en Argentina. Antonio Mohamed descartó regresar a Huracán por considerar cumplida su etapa como entrenador.