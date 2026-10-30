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FC Juárez vs. Querétaro en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 15 de la Liga MX

FC Juárez y Querétaro se enfrentan este viernes 30 de octubre, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, por la jornada 15 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Juarez vs. Queretaro, Liga MX
Juarez vs. Queretaro, Liga MX

FC Juárez recibe a Querétaro este viernes 30 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Último contra noveno, pero con una distancia que en la cancha no siempre se nota: ninguno de los dos llega con el envión necesario para asegurar nada en este cruce.

FC Juárez necesita puntos como sea para empezar a salir del fondo, mientras que Querétaro busca cortar una seguidilla de derrotas que lo está acercando peligrosamente a la zona baja.

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La actualidad de ambos equipos

FC Juárez es último con apenas 5 puntos en 14 partidos, un promedio que lo deja complicado para lo que resta del torneo. El empate ante Necaxa le cortó una racha negativa, pero antes había caído con Atlante de local y sufrido una goleada en cancha de Cruz Azul. Jugar en casa es, por ahora, su única variante para intentar sumar de forma consecutiva.

Querétaro está noveno con 20 unidades, aunque llega golpeado: tres derrotas al hilo, incluyendo una contundente caída por 5-0 ante Santos Laguna. El equipo necesita reencontrar el funcionamiento que lo tenía en zona de clasificación, porque con este nivel reciente la ventaja en la tabla se puede diluir rápido.

El historial entre FC Juárez y Querétaro

El historial entre ambos es claramente favorable a Querétaro, que ganó 9 de los 17 enfrentamientos frente a 4 triunfos de FC Juárez y 5 empates. La diferencia de gol también es amplia: 28 a 15 a favor del equipo queretano. En los duelos más recientes la tendencia se mantiene, con Querétaro imponiéndose en la mayoría de las citas de los últimos años, aunque el empate más reciente, en abril de este año, mostró que FC Juárez puede hacerle pelea cuando juega con la localía a favor.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/04/2026Querétaro vs. FC Juárez1-1Liga MX
30/12/2025FC Juárez vs. Querétaro1-3Club Friendlies
08/11/2025FC Juárez vs. Querétaro1-2Liga MX
21/04/2025FC Juárez vs. Querétaro0-2Liga MX
02/11/2024Querétaro vs. FC Juárez1-2Liga MX
16/03/2024Querétaro vs. FC Juárez1-0Liga MX
06/11/2023FC Juárez vs. Querétaro0-3Liga MX
20/03/2023Querétaro vs. FC Juárez2-2Liga MX
16/07/2022FC Juárez vs. Querétaro1-1Liga MX
30/04/2022Querétaro vs. FC Juárez4-0Liga MX

Horario del partido

  • México: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX One, FOX+
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, FOX Deportes, Estrella TV
  • Centroamérica: Azteca Deportes En Vivo

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Atlético San Luis vs. Atlas — viernes 30 de octubre, 19:00 hs
  • Puebla vs. Pumas UNAM — viernes 30 de octubre, 21:00 hs
  • Pachuca vs. Tigres — sábado 31 de octubre, 17:00 hs
  • Monterrey vs. Tijuana — sábado 31 de octubre, 19:05 hs
  • Chivas vs. Atlante — sábado 31 de octubre, 19:07 hs
  • Club América vs. Toluca — sábado 31 de octubre, 21:10 hs
  • Santos Laguna vs. Necaxa — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs
  • Cruz Azul vs. León — domingo 1 de noviembre, 19:10 hs

En síntesis

  • FC Juárez y Querétaro se enfrentan este viernes 30 de octubre por la jornada 15 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX One y FOX+.
  • FC Juárez suma 5 puntos en el torneo.
  • Querétaro suma 20 puntos en el torneo.
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