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Dónde ver EN VIVO Atlético San Luis vs. Atlas por la jornada 15 de la Liga MX: TV y streaming online

Atlético San Luis y Atlas se enfrentan este viernes 30 de octubre, en el Estadio Libertad Financiera, por la jornada 15 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

San Luis vs. Atlas, Liga MX
San Luis vs. Atlas, Liga MX

Atlético San Luis recibe a Atlas este viernes 30 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Libertad Financiera.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Atlético San Luis viene de ganar 1-0 como visitante ante Atlante. Atlético San Luis ocupa el puesto 11 con 19 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Querétaro.

+ Seguinos en

Atlas ganó 4-3 como local ante Puebla en la fecha anterior. Los Zorros están 4° en la tabla con 24 puntos. Antes perdió 2-5 como local ante Club América.

El historial entre Atlético San Luis y Atlas

Atlético San Luis y Atlas se enfrentaron 14 veces en los últimos años: 5 triunfos de Atlético San Luis, 6 de Atlas y 3 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/02/2026Atlas vs. Atlético San Luis3-2Liga MX
18/10/2025Atlético San Luis vs. Atlas2-0Liga MX
03/03/2025Atlas vs. Atlético San Luis3-1Liga MX
31/08/2024Atlético San Luis vs. Atlas2-1Liga MX
15/04/2024Atlas vs. Atlético San Luis2-1Liga MX
04/09/2023Atlético San Luis vs. Atlas2-0Liga MX
30/04/2023Atlético San Luis vs. Atlas0-0Liga MX
11/09/2022Atlas vs. Atlético San Luis1-3Liga MX
15/01/2022Atlas vs. Atlético San Luis1-0Liga MX
25/10/2021Atlético San Luis vs. Atlas2-6Liga MX

Horario del partido

  • México: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • FC Juárez vs. Querétaro — viernes 30 de octubre, 19:00 hs
  • Puebla vs. Pumas UNAM — viernes 30 de octubre, 21:00 hs
  • Pachuca vs. Tigres — sábado 31 de octubre, 17:00 hs
  • Monterrey vs. Tijuana — sábado 31 de octubre, 19:05 hs
  • Chivas vs. Atlante — sábado 31 de octubre, 19:07 hs
  • Club América vs. Toluca — sábado 31 de octubre, 21:10 hs
  • Santos Laguna vs. Necaxa — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs
  • Cruz Azul vs. León — domingo 1 de noviembre, 19:10 hs

En síntesis

  • Atlético San Luis y Atlas se enfrentan este viernes 30 de octubre por la jornada 15 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por ESPN2, Disney+ Premium y ViX.
  • Atlético San Luis suma 19 puntos en el torneo.
  • Atlas suma 24 puntos en el torneo.
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