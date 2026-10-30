Dónde ver EN VIVO Atlético San Luis vs. Atlas por la jornada 15 de la Liga MX: TV y streaming online

Atlético San Luis recibe a Atlas este viernes 30 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Libertad Financiera.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
Atlético San Luis viene de ganar 1-0 como visitante ante Atlante. Atlético San Luis ocupa el puesto 11 con 19 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Querétaro.
Atlas ganó 4-3 como local ante Puebla en la fecha anterior. Los Zorros están 4° en la tabla con 24 puntos. Antes perdió 2-5 como local ante Club América.
El historial entre Atlético San Luis y Atlas
Atlético San Luis y Atlas se enfrentaron 14 veces en los últimos años: 5 triunfos de Atlético San Luis, 6 de Atlas y 3 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/02/2026
|Atlas vs. Atlético San Luis
|3-2
|Liga MX
|18/10/2025
|Atlético San Luis vs. Atlas
|2-0
|Liga MX
|03/03/2025
|Atlas vs. Atlético San Luis
|3-1
|Liga MX
|31/08/2024
|Atlético San Luis vs. Atlas
|2-1
|Liga MX
|15/04/2024
|Atlas vs. Atlético San Luis
|2-1
|Liga MX
|04/09/2023
|Atlético San Luis vs. Atlas
|2-0
|Liga MX
|30/04/2023
|Atlético San Luis vs. Atlas
|0-0
|Liga MX
|11/09/2022
|Atlas vs. Atlético San Luis
|1-3
|Liga MX
|15/01/2022
|Atlas vs. Atlético San Luis
|1-0
|Liga MX
|25/10/2021
|Atlético San Luis vs. Atlas
|2-6
|Liga MX
Horario del partido
- México: 19:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: ESPN2, Disney+ Premium, ViX
- Estados Unidos: ViX
- Argentina: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN7
- Perú: Disney+ Premium, ESPN7
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN7
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN7
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN7, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- FC Juárez vs. Querétaro — viernes 30 de octubre, 19:00 hs
- Puebla vs. Pumas UNAM — viernes 30 de octubre, 21:00 hs
- Pachuca vs. Tigres — sábado 31 de octubre, 17:00 hs
- Monterrey vs. Tijuana — sábado 31 de octubre, 19:05 hs
- Chivas vs. Atlante — sábado 31 de octubre, 19:07 hs
- Club América vs. Toluca — sábado 31 de octubre, 21:10 hs
- Santos Laguna vs. Necaxa — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs
- Cruz Azul vs. León — domingo 1 de noviembre, 19:10 hs
En síntesis
- Atlético San Luis y Atlas se enfrentan este viernes 30 de octubre por la jornada 15 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por ESPN2, Disney+ Premium y ViX.
- Atlético San Luis suma 19 puntos en el torneo.
- Atlas suma 24 puntos en el torneo.