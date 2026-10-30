Dónde ver EN VIVO Atlético San Luis vs. Atlas por la jornada 15 de la Liga MX: TV y streaming online

Atlético San Luis y Atlas se enfrentan este viernes 30 de octubre, en el Estadio Libertad Financiera, por la jornada 15 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Atlético San Luis recibe a Atlas este viernes 30 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Libertad Financiera.

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La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Atlético San Luis viene de ganar 1-0 como visitante ante Atlante. Atlético San Luis ocupa el puesto 11 con 19 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Querétaro.

Atlas ganó 4-3 como local ante Puebla en la fecha anterior. Los Zorros están 4° en la tabla con 24 puntos. Antes perdió 2-5 como local ante Club América.

El historial entre Atlético San Luis y Atlas

Atlético San Luis y Atlas se enfrentaron 14 veces en los últimos años: 5 triunfos de Atlético San Luis, 6 de Atlas y 3 empates.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/02/2026 Atlas vs. Atlético San Luis 3-2 Liga MX 18/10/2025 Atlético San Luis vs. Atlas 2-0 Liga MX 03/03/2025 Atlas vs. Atlético San Luis 3-1 Liga MX 31/08/2024 Atlético San Luis vs. Atlas 2-1 Liga MX 15/04/2024 Atlas vs. Atlético San Luis 2-1 Liga MX 04/09/2023 Atlético San Luis vs. Atlas 2-0 Liga MX 30/04/2023 Atlético San Luis vs. Atlas 0-0 Liga MX 11/09/2022 Atlas vs. Atlético San Luis 1-3 Liga MX 15/01/2022 Atlas vs. Atlético San Luis 1-0 Liga MX 25/10/2021 Atlético San Luis vs. Atlas 2-6 Liga MX

Horario del partido

México: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

FC Juárez vs. Querétaro — viernes 30 de octubre, 19:00 hs

Puebla vs. Pumas UNAM — viernes 30 de octubre, 21:00 hs

Pachuca vs. Tigres — sábado 31 de octubre, 17:00 hs

Monterrey vs. Tijuana — sábado 31 de octubre, 19:05 hs

Chivas vs. Atlante — sábado 31 de octubre, 19:07 hs

Club América vs. Toluca — sábado 31 de octubre, 21:10 hs

Santos Laguna vs. Necaxa — domingo 1 de noviembre, 17:00 hs

Cruz Azul vs. León — domingo 1 de noviembre, 19:10 hs

En síntesis

Atlético San Luis y Atlas se enfrentan este viernes 30 de octubre por la jornada 15 de la Liga MX.

se enfrentan este viernes 30 de octubre por la jornada 15 de la Liga MX. El partido se transmitirá por ESPN2 , Disney+ Premium y ViX .

, y . Atlético San Luis suma 19 puntos en el torneo.

suma 19 puntos en el torneo. Atlas suma 24 puntos en el torneo.