Mientras Brian Rodríguez cuesta 12 millones, el bajo valor de mercado de Miguel Borja

Brian Rodríguez atraviesa un gran momento en América y tiene un valor de mercado muy superior al de Miguel Borja, quien ya suma dos goles en sus primeros tres partidos con las Águilas.

El Club América comenzó la temporada con un nuevo proyecto tras la salida de André Jardine. La directiva decidió confiar en Guillermo Almada, entrenador uruguayo que ya conocía el fútbol mexicano y que venía de una experiencia en España. El técnico asumió el desafío de conducir a las Águilas en una nueva etapa.

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Las Águilas se encuentran en la lucha por los primeros puestos del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y tienen como objetivo volver a ser campeones después de un tiempo sin títulos. Los últimos trofeos llegaron precisamente durante el ciclo de Jardine, quien dejó el equipo a mitad de año para darle paso al nuevo proyecto encabezado por Almada.

El América cuenta con varias figuras en su plantel y entre ellas aparecen Brian Rodríguez y Miguel Ángel Borja, quienes en pocos partidos comenzaron a entenderse y prometen formar una importante dupla ofensiva para lo que viene. El uruguayo ya dio una muestra de esa conexión el pasado fin de semana, cuando asistió al colombiano para su espectacular gol de chilena en el 2-2 ante Chivas por el Clásico Nacional.

Brian Rodríguez y Miguel Borja: sus valores de mercado

Brian Rodríguez atraviesa uno de sus mejores momentos desde que llegó al América y su rendimiento despertó el interés de varios clubes. Según Transfermarkt, el delantero uruguayo tiene actualmente un valor de mercado de 12 millones de euros.

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Por su parte, Miguel Ángel Borja tiene un valor de mercado considerablemente menor. Si bien el delantero colombiano ya suma dos goles en tres partidos con la playera azulcrema, Transfermarkt lo tasa actualmente en apenas 1,5 millones de euros.

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