Mientras en Emiratos Árabes gana 6 millones, el salario que podría pagar América a André Jardine para su regreso

La afición del América empieza a pedir por el regreso del DT brasileño después de los malos resultados que consiguió Guillermo Almada.

André Jardine comenzó a sonar con fuerza nuevamente en las puertas de Coapa. Los últimos resultados del América encendieron las alarmas entre los aficionados, especialmente después de que el equipo perdiera el liderato del Apertura 2026. En medio de las dudas sobre la continuidad de Guillermo Almada, una parte de la afición azulcrema comenzó a pedir el regreso del entrenador brasileño.

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Jardine es uno de los técnicos más importantes de los últimos tiempos en el conjunto de Coapa. Bajo su conducción, las Águilas consiguieron el primer tricampeonato de su historia, un logro que lo convirtió en uno de los entrenadores más queridos por los seguidores americanistas. Por ese motivo, su nombre aparece nuevamente como una alternativa para aquellos que consideran que Almada no es el indicado para continuar al frente del proyecto.

Actualmente, el brasileño se encuentra dirigiendo al Al-Shabab, donde percibe un salario muy importante. Según informó Soy Futbol, el entrenador gana aproximadamente 6 millones de dólares por año, una cifra que representa un obstáculo económico para pensar en un posible regreso al América. La institución mexicana difícilmente pueda competir con ese contrato, aunque existe otro aspecto que podría entrar en juego: el cariño que Jardine mantiene por el club.

El salario que América podría ofrecerle a André Jardine para regresar

Una de las posibilidades sería ofrecerle un contrato similar al que actualmente percibe Guillermo Almada, cuyo salario ronda los 2,5 millones de dólares anuales. De esta manera, América tendría que intentar convencer al brasileño con una propuesta económica considerablemente inferior a los 6 millones de dólares que estaría ganando en Emiratos Árabes.

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Sin embargo, en el futbol no siempre el dinero es lo único que importa. El vínculo que construyeron André Jardine y América durante una etapa muy exitosa podría convertirse en un factor importante ante una eventual negociación. El cariño, la pasión y el recuerdo de los títulos conseguidos todavía permanecen entre el entrenador y la afición azulcrema.

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