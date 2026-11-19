El paso del entrenador argentino al frente de los Diablos Rojos parece haber perdido intensidad: ¿Se mantiene en el barco o lo deja?

El futuro del Turco Mohamed en el banquillo del Toluca atraviesa horas de máxima incertidumbre de cara al cierre de la temporada. Con su contrato próximo a vencer a finales de este mismo año, la posibilidad de un fin de ciclo comienza a tomar fuerza en el entorno escarlata, justo cuando el equipo intenta recuperar su mejor versión futbolística en la recta final del semestre.

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A pesar de haber construido una etapa dorada cargada de gloria con las conquistas del torneo de Liga MX, el Campeón de Campeones y la Campeones Cup, el proyecto parece atravesar hoy un visible bache deportivo. Si bien los Diablos Rojos aseguraron su boleto a la Liguilla del fútbol mexicano, el rendimiento colectivo de las últimas semanas despertó cuestionamientos por no mostrar el brillo arrasador que caracterizó al equipo durante 2025.

El título que puede cambiar el futuro del Turco Mohamed en Toluca

En medio de este panorama de exigencia constante, el calendario le reserva al entrenador argentino una cita internacional de enorme prestigio antes de despedir el año. El próximo miércoles 9 de diciembre, Toluca disputará la Copa Intercontinental frente al flamante campeón de la Copa Libertadores, un compromiso de alto voltaje que aparece en el horizonte como el gran objetivo para coronar su gestión.

Antonio Mohamed debe definir su futuro al frente de Toluca. (GETTY IMAGES)

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Sin embargo, el propio DT ya coqueteó públicamente con la chance de dar por terminada su aventura en suelo mexicano, alimentando las especulaciones sobre su próximo paso profesional. Desde Argentina su apellido vuelve a sonar cada tanto en el radar de los clubes más importantes, una tentación permanente para un técnico acostumbrado a los grandes desafíos.

Con este escenario sobre la mesa, el suspenso se mantendrá intacto hasta el último partido del calendario oficial. En la directiva de Toluca existe total respaldo hacia su figura y nadie le pedirá que dé un paso al costado, por lo cual la decisión final sobre renovar o cerrar la puerta quedará exclusivamente en manos del Turco.

En síntesis

Antonio “Turco” Mohamed finaliza su contrato con el Toluca a finales de este año.

finaliza su contrato con el a finales de este año. Toluca disputará la Copa Intercontinental el miércoles 9 de diciembre ante el campeón de Libertadores.

disputará la el miércoles ante el campeón de Libertadores. Antonio Mohamed ganó la Liga MX, el Campeón de Campeones y la Campeones Cup con Toluca.