Mientras Henry Martín gana 3,5 millones, el salario que tendría Carlos Álvarez en el América

Carlos Álvarez ya está en México para comenzar su etapa con América. Conoce cuánto podría ganar el joven español y cómo se compara su salario con los 3,5 millones de dólares que percibe Henry Martín por temporada.

En América hay mucha ilusión por el nuevo fichaje que llegó en este mercado de pases. Se trata del joven español Carlos Álvarez, de apenas 23 años, quien ya arribó a México para comenzar una nueva etapa en su carrera y convertirse en una de las caras nuevas del conjunto azulcrema.

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Carlos Álvarez ya está en la Ciudad de México y aseguró que antes de venir habló con Fidalgo.



“Me dijo que era el sitio ideal”.@ESPNmx pic.twitter.com/WxjaOMnmU5 — Víctor Díaz (@v_ddiaz) September 5, 2026

El mediocampista llega procedente del Levante y, antes de concretar su llegada al futbol mexicano, recibió un consejo muy importante. Álvaro Fidalgo fue clave para su fichaje, ya que lo aconsejó y le aseguró que América era el sitio ideal para continuar con su carrera.

Ahora se espera que Carlos Álvarez pueda comenzar a entrenarse junto a sus nuevos compañeros, ponerse bien desde el aspecto físico y adaptarse rápidamente a su nuevo equipo. La intención es que pueda estar disponible y hacer su debut con las Águilas durante el mes de septiembre.

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Mientras tanto, uno de los interrogantes que aparece alrededor de su llegada tiene que ver con el aspecto económico. Para tener una referencia, el salario que percibirá el español puede compararse con el que actualmente tiene uno de los referentes más importantes del plantel americanista: Henry Martín.

La diferencia salarial entre ambos jugadores

El capitán del América tiene un salario cercano a los 3,5 millones de dólares por temporada, de acuerdo con información publicada por Infobae. Se trata de uno de los contratos más importantes dentro de la plantilla azulcrema.

En el caso de Carlos Álvarez, según los datos publicados por Fichajes, el mediocampista percibía alrededor de 600.000 euros por año en España. Por ese motivo, su contrato con América podría ubicarse en una cifra similar o incluso ser algo superior para concretar su llegada a México.

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