Alana confirma ruptura con Sebastián Cáceres

A pesar de la distancia, todo hacía pensar que durante el Mundial Alana Flores y Sebastián Cáceres estaban viviendo su relación de la mejor manera. Y es que la streamer compartía imágenes del futbolista con la Selección de Uruguay, pero en los últimos meses la situación se tornó un tanto extraña y se dejaron de ver juntos en redes sociales.

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Algunos mensajes que compartía Flores en sus redes sociales ya ponían en duda que ambos deportistas se mantuvieran juntos, por lo que en los “en vivo” donde aparecía alguno se les cuestionaba al respecto y optaban por ignorar esta situación, hasta que Alana rompió el silencio y decidió contar un poco de lo sucedido.

¿Alana confirma ruptura con Cáceres?

La Octava Sports compartió un pequeño fragmento de este video en donde se le pregunta sobre su relación con el charrúa, justo después de que a ella se le viera haciendo mudanza e instalándose en un nuevo hogar. Fue en ese momento cuando se le comenzó a quebrar la voz, pero sin derramar lágrimas habló de lo que había pasado.

“Me han preguntado mucho por Sebastián y yo soy la persona más feliz del mundo de que él se esté yendo a cumplir su sueño, estoy súper contenta por él. Juntos vivimos, yo creo que los momentos más importantes hasta ahora de nuestras vidas. Yo estoy muy agradecida, no guardo ningún tipo de rencor y obviamente le deseo todo el éxito del mundo, que es lo que él más quería; estar en Europa y verlo desde acá cumpliendo su sueño es algo muy muy bonito. le agradezco y le deseo todo lo mejor”. Alana Flores

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ALANA ROMPIÓ EL

SILENCIO 💥🙌🏼



La influencer Alana Flores habló sobre su ruptura con Sebastián Cáceres y le dejó un mensaje de agradecimiento por todo lo vivido 🤍 pic.twitter.com/GTbtYm7LzO — La Octava Sports (@laoctavasports) September 6, 2026

Después de esto, Alana comentó sobre su vida personal y los cambios que ha tenido. Recordó que ha perdido muchas cosas y ha tenido altibajos. Hasta el momento no habló nada más de la ruptura, ni las razones por las cuales sucedió esto, por lo que se mantiene en duda aún.

En síntesis

Alana Flores confirmó su ruptura amorosa con el futbolista uruguayo Sebastián Cáceres.

confirmó su ruptura amorosa con el futbolista uruguayo Sebastián Cáceres. Sebastián Cáceres emigró al futbol de Europa para continuar con su carrera.

emigró al futbol de Europa para continuar con su carrera. La Octava Sports difundió el video de la streamer tras realizar su mudanza.