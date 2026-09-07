El fichaje que tendría América para la defensa central

Este domingo en TUDN, Andrés Vaca reveló que ante la salida de Sebastián Cáceres, el Club América estará buscando un defensa central “de jerarquía” que pueda hacer un buen funcionamiento con Israel Reyes. De esta manera, se ha pensado que al liberarse la plaza de No Formado en México, sería un extranjero quien ocupara ese lugar.

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Sin embargo, la misma fuente dejó en claro que incluso podría ser un mexicano. Hace unos días, se hablaba de los jugadores nacionales en la Liga MX que podrían ocupar ese lugar. Es así que este lunes se reveló que uno de ellos sí tiene oportunidades reales de convertirse en el nuevo refuerzo de las Águilas para la zaga central.

El próximo fichaje del Club América

De acuerdo con la información de Somos Fox, el elemento que estarían cerrando en el mercado de fichajes sería Alejandro Gómez, quien actualmente es defensa central zurdo del conjunto de Xolos de Tijuana. El “Pue” sería la opción que está sondeando la directiva de Coapa para poder cubrir la salida del uruguayo en esta ocasión.

Hay que mencionar que el mexicano ha tenido la posibilidad de ser tomado en cuenta previo al Mundial 2026 con Javier Aguirre, pero no se ha consolidado del todo. Aún así ha sido de los elementos más destacados en su posición dentro de la Liga MX, esta sería una de las principales razones por las cuales lo estarían buscando.

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Bajo las riendas de Sebastián Abreu, Gómez ha tenido un crecimiento importante y estando en casa, es uno de los jugadores que mejor se desempeña en la zona. Es por esto que Guillermo Almada podría tenerlo como fichaje para lo que resta del Apertura 2026 y estaría muy cerca de concretarse, tomando en cuenta lo mucho que se ha avivado esa posibilidad.

En síntesis