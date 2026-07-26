Mientras la Roma ofreció 5 millones por Israel Reyes, el dinero que pide América para venderlo

El defensor mexicano es pretendido por el equipo italiano y podría haber novedades sobre su futuro en los próximos días.

La temporada del Club América no comenzó como se esperaba, especialmente por el nivel que ha mostrado el equipo en los dos partidos que disputó con Guillermo Almada en el banquillo. Si bien las Águilas todavía no conocen la derrota, las sensaciones están lejos de ser las mejores.

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En el debut del Torneo Apertura 2026, el conjunto azulcrema venció con lo justo a Querétaro. Sin embargo, en su segunda presentación igualó 1-1 frente a Atlante y dejó una imagen muy preocupante por el funcionamiento colectivo.

Además, el mercado de pases ha sido muy flojo para el América. Hasta el momento no llegaron refuerzos y sí hubo algunas salidas, por lo que Guillermo Almada cuenta con pocas variantes en el plantel y necesitará incorporaciones si pretende pelear por el título.

Como si eso fuera poco, las Águilas podrían perder a una de sus máximas figuras. Israel Reyes despertó el interés de la Roma y su salida rumbo al futbol europeo podría concretarse en este mercado de transferencias. Según informó el periodista Julio Rodríguez, el conjunto italiano presentó una oferta formal de 5 millones de euros, aunque el América pretende entre 6 y 7 millones de euros para desprenderse del defensor.

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El futbolista que también busca la Roma

De acuerdo con el diario italiano Corriere dello Sport, la Roma también sigue de cerca a Iván Fresneda, lateral derecho que juega en el Sporting de Lisboa. El español aparece como otra de las alternativas que maneja el club para reforzar esa posición.

A diferencia de Israel Reyes, Fresneda ya cuenta con experiencia en el futbol europeo. Sin embargo, su fichaje sería mucho más costoso para la Roma, ya que el Sporting de Lisboa lo tasaría en una cifra cercana a los 15 millones de euros, bastante superior a lo que pide el América por el defensor mexicano.

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