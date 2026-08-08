América Femenil golea a Cruz Azul en el Estadio Azteca

Esta fue una tarde-noche redonda para el Club América Femenil, quienes regresaron al Estadio Azteca (Estadio Banorte) y lo hicieron para presumir su triplete ante más de 17 mil espectadores que se dieron cita y demostrando su liderazgo como las actuales campeonas al imponerse con un marcador de 10-0 ante Cruz Azul.

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Regreso de Priscila Flor Da Silva

En uno de los partidos más peleados, las Águilas de Ángel Villacampa demostraron la calidad de jugadoras que tienen y además que quieren seguir jugando en un escenario como lo es Coloso de Santa Úrsula. Y es que no sólo vieron su retorno a esta cancha, sino también el de la brasileña Priscila Flor Da Silva quien reapareció tras su lesión con un doblete.

✨ PRISCILA DA SILVA 🦅



Tarde importantísima para la 🇧🇷 brasileña: reencuentro con el gol y no una, sino en dos ocasiones… ⚽️⚽️



Más que merecido. 👏 pic.twitter.com/PnTCwEiuBX — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) August 9, 2026

América Femenil quiere mantenerse en el Azteca

Hay que recordar que aunque son las actuales ganadoras del título de la Liga Femenil, de la Concacaf W Champions Cup y del Campeón de Campeonas sufrieron para determinar su sede de este torneo. Ahora jugarán sólo dos partidos más en este estadio (ante Tigres y Pachuca) y los otros en la Cancha Centenario de Coapa, donde no cabe esta cantidad de aficionados.

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Las anotadoras en la goleada contra Cruz Azul

Por tanto en este partido contaron con las anotaciones de Gabriela García al minuto 3, Scarlett Camberos al 11′, Geyse Da Silva con el tercero al 37′, al 45′ el cuarto de Kimberly Rodríguez, al 48′ y 50′ un doblete de Montserrat Saldívar, al 61′ otro de Geyse, al 74′ el primero de Priscila, al 78′ el noveno de Irene Guerrero y al 80′ la cereza del pastel por parte de Pris, sellando su segundo tanto.

De esta manera, las Águilas dejan claro que tienen capacidad para pelear por el bicampeonato, recuperando jugadoras clave, como lo son las brasileñas en conjunto con las mexicanas. Aunque también que podrían hacer un esfuerzo porque regresen a jugar en el Estadio Azteca como las campeonas que son y ante su gente.

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En síntesis