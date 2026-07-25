¡Fichaje en Coapa! Óscar Perea llega al América

Este viernes el Club América jugó su partido de la Jornada 2 ante el Atlante, dejando un amargo empate. Pero durante la transmisión, dieron a conocer que el conjunto de Guillermo Almada estaba en busca de un nuevo fichaje para el Apertura 2026 en el ataque. Sin embargo no se reveló quién sería ese elemento que arribaría.

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El nuevo fichaje del Club América

Lo que sí se mencionó es que la escuadra estaría anunciándolo entre el domingo y el día lunes. Por lo que César Luis Merlo se les adelantó y ahora dejó ver que el fichaje que estaría llegando al equipo azulcrema será el colombiano Óscar Perea, proveniente del Racing de Strasburgo, un equipo francés de la Ligue 1 en el Viejo Continente.

El insider menciona que llegará como préstamo y con opción a compra. El futbolista tiene 20 años y ha formado parte de algunos clubes como Atlético Nacional y en el AVS FS. De acuerdo con lo mencionado, en este mismo equipo portugués marcó un total de cuatro tantos en 33 partidos disputados, por lo que esa sería la posibilidad de anotación.

¿Qué cualidades tiene Óscar Perea?

Ante la situación que está viviendo el equipo con Henry Martín, respecto a la falta de definición, Perea llega como esa opción que podría ser funcional para poder rematar. Además, es un elemento que puede jugar como extremo y que tiene buena velocidad y capacidad para encarar a los rivales en el uno vs uno.

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🇨🇴⚡️🔥Golazo de Óscar Perea para poner en ventaja a la @FCFSeleccionCol frente a Argentina.



🎥: @GolCaracol pic.twitter.com/ubiCsyd6cS — Juan José (@JuanJos750) January 27, 2025

Entre sus cualidades del futbolista juvenil, están sus aptitudes de regate, desequilibrio, posibilidad de aparecer en los momentos clave en el área y tras su paso en el futbol europeo ha desarrollado un futbol más maduro y con una mentalidad distinta.

En síntesis

Óscar Perea llegará al Club América a préstamo con opción de compra.

llegará al a préstamo con opción de compra. Racing de Strasburgo cede al atacante colombiano de 20 años de edad.

cede al atacante colombiano de de edad. Cuatro goles anotó previamente en 33 partidos disputados con el AVS FS.