De público conocimiento es que en Monterrey se encuentran en la búsqueda, a esta altura del partido desesperada, de un centrodelantero más para acompañar y competir con Germán Berterame en la ofensiva albiazul. Los días pasan y no termina de haber novedades concretas sobre la llegada de ese futbolista que termine de cerrar el mercado de los Rayados.

En este escenario, mientras la afición aguarda por noticias de sus directivos, uno de los nombres que interesan realizó un movimiento que favorece las aspiraciones de ‘La Pandilla’. Es el caso de Pedro, artillero de 28 años de Flamengo, que está en carpeta de la institución albiazul desde hace tiempo aunque aún no han realizado ofrecimientos.

En las últimas horas, el intratable goleador del ‘Mengao’ descartó una propuesta multimillonaria del Al-Rayyan de Qatar, uno de los clubes más acaudalados de Medio Oriente. Así lo reveló Vene Casagrande, el periodista más reconocido del conjunto brasileño, que aseguró que luego de esa negativa el equipo asiático se bajó de la mesa de pretendientes.

Pedro, el ‘killer’ del Flamengo de Brasil que gusta en Rayados [Foto: Getty]

Al mismo tiempo, la oferta que había recibido Flamengo de ese club qatarí era de ¡20 millones de dólares!, pero entre la directiva y el futbolista acordaron dejarla pasar y no inclinarse por ese destino. El delantero, en caso de emigrar, tiene ambiciones deportivas y quiere continuar compitiendo al más alto nivel como lo viene haciendo en Sudamérica.

Por otra parte, en Flamengo saben que Pedro es su principal arma ofensiva y que lo necesitan para disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores. De ese modo, no escucharán llamados salvo que reciban una oferta que convenza tanto al club… como al jugador, que es el que tiene que mostrar la voluntad de cambiar de equipo al interesado que presente la propuesta.

Cabe recordar que Pedro ya lleva ¡5 años y medio! jugando en el elenco rojinegro, demasiado tiempo para los plazos que acostumbran los futbolistas en Brasil. Así, todo indica que de surgir un ofrecimiento que pueda cumplir con las expectativas del ‘9’, verá con buenos ojos un cambio de aire para seguir creciendo en su carrera deportiva profesional.

Durante su estadía en el ‘Mengao’, el centroatacante nacido en Río de Janeiro acumula ¡147 goles y 73 asistencias en 291 partidos!, estadísticas impactantes para un futbol tan parejo y de alto nivel como el brasilero. Para cualquier club que se haga de sus servicios en el corto plazo, sería sin dudas un salto de calidad extraordinario. ¿Aprovecharán la oportunidad los Rayados de Monterrey?