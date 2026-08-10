El jugador uruguayo no llegaría al equipo brasileño luego de confirmarse la cifra que están pidiendo Las Águilas por sus servicios.

Brian Rodríguez es uno de los futbolistas más buscados del Club América en este mercado de pases. El futbolista uruguayo tiene varios interesados gracias al gran nivel que viene mostrando y su rendimiento volvió a despertar el interés de distintos equipos que buscan contar con sus servicios.

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Tras su participación en el Mundial 2026, volvió a Las Águilas y se convirtió en la gran figura del equipo de Guillermo Almada. El delantero uruguayo respondió de la mejor manera y marcó tres goles en los últimos tres partidos que disputó, demostrando que atraviesa un gran momento.

En Brasil hay dos equipos que están más que interesados en contar con sus servicios y ya realizaron ofertas para tenerlo en esta temporada, pero por el momento no hubo acuerdo. Tanto Cruzeiro como Vasco da Gama avanzaron en distintos momentos para intentar quedarse con el atacante del América.

Cruzeiro realizó una oferta por Brian Rodríguez, pero luego se bajó de las negociaciones. Mientras tanto, Vasco da Gama también quiere al uruguayo y durante los últimos días se había informado que todo estaba muy avanzado para que se concrete el fichaje.

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Sin embargo, en las últimas horas revelaron que todo estaría estancado entre Vasco y América. Salvo que haya un cambio rotundo en las negociaciones, por ahora el Rayito seguirá siendo jugador del equipo mexicano y continuará bajo las órdenes de Guillermo Almada.

¿Cuánto pide América por Brian Rodríguez?

Según revelaron en ESPN Brasil, América se plantó y ahora estaría pidiendo 14 millones de dólares por Brian Rodríguez. Esa cifra sería el principal obstáculo para Vasco da Gama, que analiza otras opciones ante la dificultad de llegar a un acuerdo. De esta manera, los millones que exige el conjunto azulcrema podrían terminar definiendo el futuro del delantero uruguayo en este mercado de pases.

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