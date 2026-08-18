"No me voy a achicar con nadie": Edwin Cerrillo

El nuevo refuerzo del América habló de cómo fue encararse con Messi y su filosofía en su llegada al club.

Edwin Cerrillo jugó en LA Galaxy en la Major League Soccer, luego de su paso en el futbol de Estados Unidos, el futbolista llegó a la Liga MX y ahora se ha convertido en el nuevo fichaje del Club América para el Apertura 2026. Es por ello que en Claro Sports le hicieron una entrevista para hablar un poco de su llegada.

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Sin embargo, uno de los temas que salió a flote fue cuando se enfrentó en la MLS a Lionel Messi justamente ante el Inter Miami. Y es que en medios y redes sociales comenzó a circular una imagen en donde se ve encarándose con el futbolista argentino.

La filosofía de Edwin Cerrillo

Ante ello, el nuevo futbolista de las Águilas mencionó que en ocasiones hay rivales que reconocen la figura de Messi como un ídolo y no como parte de la competencia, por lo que la reacción contra él es achicarse, algo que en ningún momento hizo.

“Yo sentí que no me tenía que achicar. Era mi rival y se dio esa foto. No me voy a achicar con nadie, voy a dar lo máximo por mi equipo”. Cerrillo explicó que él estaba siguiéndolo desde que estaba en el Barcelona, pero eso no quitó que no defendiera su camiseta ahora que se midieron.

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Cabe mencionar que esta analogía la hace como algo que podría ser su filosofía dentro del plantel de Guillermo Almada, por lo que con esta mentalidad, unida a la que se tiene en el equipo, podría ser un elemento muy destacado en este Apertura 2026.

En síntesis