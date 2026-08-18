América cambió su modelo de fichajes en el último tiempo y el club azulcrema le ha dado más importancia a reforzarse con futbolistas jóvenes, ya sea directamente para el primer equipo o algunos para que se adapten en las Fuerzas Básicas con proyección a futuro.
Ícaro da Conceição y Hugo Buyla son algunos de los ejemplos de jóvenes que llegaron para unirse a la cantera en Coapa. Y en las últimas horas se confirmó que una joya brasileña de 18 años firmó contrato con el América para las Fuerzas Básicas.
Se trata de Gustavo Goes, mediocampista ofensivo de 18 años que jugaba en el Sfera-SP de Sao Paulo. El propio joven fue quien anunció su llegada a México a través de sus redes sociales.
“¡Solo gracias a Dios por todo lo que estoy pasando! Que sea el comienzo de una gran historia. Vamos, América“, escribió Gustavo Goes en su cuenta de Instagram en una publicación en la que además compartió fotos firmando su contrato con el América.
Imagen que compartió Gustavo Goes (@gustavogoes08)
Las condiciones del fichaje
De acuerdo al reportero José Gustavo Félix, el acuerdo por el futbolista brasileño es por un préstamo con opción de compra. Gustavo Goes viene de anotar 5 goles en 11 partidos en el Campeonato Paulista con Sfera-SP.
En principio el joven brasileño apunta a crecer en el Sub21 de Las Águilas. No obstante, Guillermo Almada le ha dado muchos minutos a distintos canteranos en este comienzo de ciclo y Gustavo Goes podría tener una oportunidad a futuro si demuestra sus condiciones.
En síntesis
- América fichó a la joya brasileña de 18 años Gustavo Goes para Fuerzas Básicas.
- Gustavo Goes llega a las Águilas a préstamo con opción de compra desde Sfera-SP.
- El mediocampista brasileño Gustavo Goes registró 5 goles en 11 partidos en Brasil.