Conoce todo lo que debes saber para no perderte el primer partido de la fecha.

Atlante y León serán los encargados de dar el puntapié inicial al fin de semana de Liga MX, en un muy atrapante encuentro que se jugará esta tarde en el Estadio Azteca. El nuevo equipo y la revelación del semestre se enfrentarán en la capital en el arranque de la jornada 6 del Apertura 2026, con tres puntos fundamentales en juego.

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¿Cómo llegan Atlante y León al juego del Apertura 2026?

Los ‘Potros de Hierro’ arriban a este partido ubicados en el 13° puesto de la tabla de posiciones, con 13 puntos, producto de un triunfo, dos empates y dos caídas. Los dirigidos por Miguel Herrera vienen de sufrir una dolorosa derrota fuera de casa, donde perdieron por 2-0 ante Tigres en el Estadio Universitario.

Mientras tanto, ‘La Fiera’ alcanza este compromiso colocada en el 8° lugar del torneo, con 9 unidades, tras cosechar tres victorias y dos derrotas, sin igualar aún. El conjunto de Javier Gandolfi viene de lograr una importante victoria en condición de local, al vencer por 2-0 a Rayados en el Nou Camp.

El Azteca aguarda por Atlante y León [Foto: Getty]

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¿Cuándo y a qué hora juegan Atlante vs. León por el Apertura 2026?

El partido Atlante FC vs. Club León se llevará a cabo HOY viernes 28 de agosto, en el Estadio Azteca, en el marco de la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro está programado para dar comienzo a partir de las 19.00 horas del Centro de México, y se jugará en simultáneo al cruce Necaxa-Cruz Azul.

¿Dónde ver EN VIVO Atlante vs. León por TV en México?

El partido Atlante FC vs. Club León se podrá sintonizar en directo a lo largo y ancho del país, por televisión, en forma exclusiva a través de la pantalla de ESPN. El canal pago de cable será el único que transmitirá por TV el compromiso entre los ‘Potros de Hierro’ y ‘La Fiera’ esta tarde.

¿Dónde ver EN VIVO Atlante vs. León por streaming en México?

El partido Atlante FC vs. Club León se podrá seguir en directo en todo el territorio mexicano, de manera online, exclusivamente por medio de Disney+ Premium. La plataforma paga de streaming posee los derechos para pasar en simultáneo por Internet el cruce entre azulgranas y esmeraldas.