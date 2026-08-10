Las Águilas viven un gran momento tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup, pero el DT uruguayo confía en que pueden dar más.

América parece haber logrado un cambio de cara con Guillermo Almada. Las Águilas están invictas y líderes en todas las competencias que están disputando con el entrenador uruguayo a la cabeza y en la noche del domingo confirmaron su gran momento con la victoria por 3-1 sobre Portland Timbers en la Leagues Cup.

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No obstante, a pesar del buen presente del equipo, Almada no se conforma y apunta a más de cara a los próximos partidos. Así lo dejó claro luego del triunfo de América en el Providence Park de Portland: “El techo futbolístico, tanto colectivo como individual, todavía está muy lejos, hay que seguir creciendo”.

Esto deja en manifiesto que el estratega uruguayo confía en poder ser aún más dominante con los futbolistas que tiene a disposición en la plantilla. Un mensaje que sienta bien entre los aficionados luego de una temporada sin títulos.

Guillermo Almada tuvo un inicio inmejorable con América (Getty Images)

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Feliz de empezar con el pie derecho en América

Luego del triunfo de América, Almada también expresó: “Contentos estamos porque no es fácil iniciar un nuevo proyecto y empezar de la manera que lo empezamos, sobre todo con tanta baja que tuvo el equipo y tanto chicos jóvenes que incorporamos a Primera División”.

Todos los resultados de América con Guillermo Almada

Querétaro 0-1 América | Jornada 1 Torneo Apertura Liga MX

| Jornada 1 Torneo Apertura Liga MX Atlante 1-1 América | Jornada 2 Torneo Apertura Liga MX

| Jornada 2 Torneo Apertura Liga MX América 3-0 Santos Laguna | Jornada 3 Torneo Apertura Liga MX

| Jornada 3 Torneo Apertura Liga MX América 3-1 San Diego FC | Fase de grupos Leagues Cup

| Fase de grupos Leagues Cup América 3-1 Portland Timbers | Fase de grupos Leagues Cup

En síntesis

América derrotó 3-1 a Portland Timbers en su reciente partido de Leagues Cup.

derrotó 3-1 a Portland Timbers en su reciente partido de Leagues Cup. Guillermo Almada mantiene a las Águilas invictas y como líderes de sus competencias.

mantiene a las Águilas invictas y como líderes de sus competencias. El DT debutó a varios jugadores jóvenes en Primera División por múltiples bajas.