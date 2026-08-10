Después de la derrota de Xolos por 1-0 con San Diego, el portero de Tijuana sorprendió al hablar sobre Gilberto Mora.

Xolos perdió por 1-0 con San Diego este domingo y, con este mal resultado, se consumió la eliminación del equipo de Sebastián Abreu en la Leagues Cup 2026. Aunque a Tijuana todavía le falta por disputar un partido el próximo jueves ante Portland Timbers.

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Gilberto Mora fue titular en el juego ante San Diego y sumó 85 minutos. Después de la derrota de Xolos, ‘Toño’ Rodríguez, el portero del equipo, reveló casi sin querer que estos serían los últimos meses de la joya de la Selección Mexicana en Tijuana.

La frase de Toño Rodríguez

“Estamos aprovechando que tenemos una joya como lo es Gil y sabemos que este es su último torneo con nosotros, entonces queremos que se lleve buenos recuerdos de Tijuana“, expresó ‘Toño’ Rodríguez con la prensa.

Si bien la venta de Gilberto Mora al futbol europeo es un hecho que parece inminente, es la primera vez que un integrante de Xolos habla abiertamente sobre esta cuestión porque además el portero de Tijuana lo dijo con una seguridad de saber más que la prensa.

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Aunque Gilberto Mora puede ser vendido en este mercado, la joya de la Selección Mexicana tiene que esperar a cumplir los 18 años para entrenar y jugar con un equipo europeo. Por eso es que, en caso de concretarse la operación, el joven recién se uniría en el invierno del Viejo Continente.

En síntesis