Mientras Henry Martín percibe alrededor de 3,5 millones de dólares, este es el salario de Brian Rodríguez en Las Águilas.

El América atraviesa un presente increíble desde la llegada de Guillermo Almada. Si bien el equipo todavía no logró mostrar su mejor versión futbolística y por momentos dejó algunas dudas en su funcionamiento, los resultados están acompañando al conjunto azulcrema y le permiten ilusionarse con una gran temporada.

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En lo que va de la temporada, el América disputó cinco partidos oficiales, con un balance más que positivo: consiguió cuatro victorias y un empate. Además, el equipo es líder de la Liga MX y también marcha en lo más alto de su grupo en la Leagues Cup, por lo que el inicio del ciclo de Almada viene siendo muy auspicioso.

Una de las grandes figuras del equipo está siendo Brian Rodríguez. Desde que volvió a las canchas, el atacante uruguayo respondió de la mejor manera y logró marcar en todos los partidos que disputó, con goles que además se destacaron por su espectacularidad. Su rendimiento lo convirtió rápidamente en una pieza fundamental para el entrenador.

Brian Rodríguez brilla en el América (@ClubAmerica)

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El salario que gana Brian Rodríguez en América

América Monumental reveló cuál es el nuevo salario de Brian Rodríguez tras su renovación en 2025. De acuerdo con SalarySport, el uruguayo percibía alrededor de 1,5 millones de dólares anuales antes de extender su vínculo. Con el nuevo contrato recibió un aumento del 30%, por lo que ahora su salario alcanza los 1,95 millones de dólares por temporada, convirtiéndose en uno de los futbolistas que más gana.

Sin embargo, la cifra todavía está por debajo de la que percibe Henry Martín, uno de los grandes referentes del equipo. El delantero mexicano tiene un salario de 3,5 millones de dólares anuales según revelaron en Infobae.

Mientras tanto, el futuro de Brian Rodríguez continúa siendo una incógnita: desde Brasil aseguran que existe un fuerte interés por el uruguayo y todavía no está definido si continuará en el América o si finalmente saldrá durante este mercado de pases.

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