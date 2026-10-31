¿Por qué no juega Miguel Borja el América vs Toluca?

Este sábado el Club América disputa su partido de la Jornada 15 de la Liga MX ante Toluca. Es uno de los partidos más complicados debido a que el equipo de Antonio Mohamed necesita ganar, ya que lleva varios partidos sin victoria. Pero el cuadro de Guillermo Almada viene de un empate a media semana y no se quiere bajar del primer puesto.

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¿Por qué no juega Miguel Borja hoy?

Lamentablemente, para este duelo el estratega azulcrema no podrá contar de arranque con Miguel Borja y es que de acuerdo con la información revelada por Gibrán Araige de TUDN, el entrenador mantendría al colombiano en la banca, ya que para el inicio de este juego optará de nueva cuenta por Henry Martín como su titular.

Esto no es una cuestión de lesión o algo similar, sino que el propio Almada ya ha mencionado que quien tiene la confianza como el titular es el goleador de la escuadra. El “Colibrí” arrancará en esta ocasión desde la banca y se ha convertido en un cambio especial para el entrenador, pero por ahora no es el predilecto para el 11 inicial.

Aunque Borja ha tenido varias oportunidades de gol y las ha concretado, la jerarquía que tiene Henry en el equipo es importante. De igual manera, es un elemento muy asistidor, por lo que eso ha hecho que Almada lo considere por encima de Miguel.

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En síntesis