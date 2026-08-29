¿Por qué no juega Miguel Borja en América vs. Puebla por el Apertura 2026?

El Club América afronta un nuevo compromiso en el Apertura 2026 de la Liga MX al medirse frente a Puebla en busca de sumar de a tres en el torneo. Pese a la gran expectativa generada en la previa alrededor de la alineación titular, la gran sorpresa en la nómina de las Águilas pasa por la ausencia de Miguel Borja, su fichaje estrella para esta campaña.

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El motivo por el que Miguel Borja no juega en América vs. Puebla

La razón por la cual el delantero colombiano no saltará al campo de juego responde estrictamente a un cuidado físico. Aunque a lo largo de la semana se especuló fuertemente con la posibilidad de que estuviera entre los convocados, el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo al considerar que todavía no se encuentra al cien por cien desde lo muscular para la exigencia del partido.

Cabe recordar que el atacante sudamericano desembarcó en el Nido de Coapa procedente del fútbol de los Emiratos Árabes Unidos, por lo que aún requiere unos días más de acondicionamiento para completar su puesta a punto. La idea de la directiva y del cuerpo médico es llevarlo de manera progresiva antes de darle sus primeros minutos oficiales en el futbol mexicano.

Ante la falta del atacante cafetalero en la nómina, la responsabilidad del gol en el frente de ataque recae nuevamente en la figura de Alejandro Cárdenas. El atacante azulcrema liderará la ofensiva en este choque ante la Franja, a la espera de que la flamante incorporación complete su preparación y quede a disposición para los próximos compromisos del campeonato.

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En síntesis