¿Luis Malagón cometió grosero error con América Sub 21?

Esta fue la jugada del gol de Puebla que señaló a Luis Ángel Malagón, pero con una justificación.

Este sábado el Club América se enfrentó a Puebla en la Sub 21 como parte de la Jornada 6 de la Liga MX. Sin embargo, el equipo azulcrema consiguió un empate de 1-1, que posteriormente sumó un punto en la tanda de penales, pero que no permitió que se llevara la victoria durante los 90 minutos, donde el señalado había sido Luis Ángel Malagón.

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Y es que hay que recordar que en su proceso de recuperación, estas últimas semanas ha sido pieza importante para esta categoría, por lo que la mañana de hoy en el partido ante La Franja fue exhibido por una salida que permitió que cayera la anotación que pondría en ventaja apenas al minuto 15 a los visitantes poblanos.

¿Fue error de Luis Ángel Malagón?

Jesús Valdez logró quitarse a Malagón, quien estaba fuera del arco, pero en su intento por detenerlo se le escapó por la banda y concretó el 0-1. El primer señalado en ese momento fue precisamente el arquero azulcrema, pero el periodista Juan Carlos Zúñiga se percata de que la jugada recae en otros futbolistas antes.

Y es que de acuerdo con lo mencionado en sus redes sociales, aunque el arquero no llega de la mejor manera, el periodista señala que el máximo error es que ningún defensa alcanza a llegar y es por eso que el guardameta está mano a mano con Valdez, incluso, el más cercano se queda atrás en la carrera para detener al mediocampista.

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Yo no veo error, lo que sí vi fue una gran atajada en penales que le dio un punto extra al América. https://t.co/ePrAHpZEiz — Jesús Romero (@jesusromeromx_) August 29, 2026

De villano a héroe

Cabe mencionar que el resultado del partido tras la tanda de penales fue de 5-3 a favor de las Águilas, por lo que a esta conversación se sumó el periodista Jesús Romero haciendo hincapié en que Malagón había sido clave para que en la tanda de penales obtuvieran el punto extra, luego de una atajada que ayudó al cuadro de Rodrigo Méndez.

En síntesis

Luis Ángel Malagón empató 1-1 con el América Sub 21 frente al Puebla.

empató 1-1 con el América Sub 21 frente al Puebla. Jesús Valdez anotó al minuto 15 el único gol para el equipo visitante.

anotó al minuto 15 el único gol para el equipo visitante. 5-3 en penales fue el resultado final a favor de las Águilas.