Desde el club brasileño hablaron sobre la posibilidad de contratar a una de las grandes figuras del América en este mercado de pases.

Brian Rodríguez está atravesando un gran momento y se convirtió en uno de los futbolistas más destacados del América en la temporada. Desde que comenzó a trabajar bajo las órdenes de Guillermo Almada, el extremo uruguayo logró sobresalir por encima del resto y se transformó en una de las principales figuras del conjunto mexicano.

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El mejor video del golazo de Brian Rodríguez, que forma de pegarle al balón.



¡EL ÚNICO GRANDE!@ClubAmerica pic.twitter.com/TtOgPmrtMa — JuanCar_1916 (@johncarp1916) August 11, 2026

Su presente también se refleja en los números. Brian Rodríguez marcó tres goles en sus últimos tres partidos disputados: uno por la Liga MX y los dos restantes por la Leagues Cup. Ahora, el jueves tendrá una nueva oportunidad para seguir demostrando su gran nivel en el torneo internacional.

Las actuaciones del uruguayo no pasaron desapercibidas y despertaron el interés de varios clubes, especialmente de Brasil. Uno de los equipos que avanzó por su fichaje fue Cruzeiro, aunque finalmente decidió retirarse de las negociaciones al no encontrar las condiciones necesarias para concretar la operación.

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Otro de los interesados es Vasco da Gama, que viene consultando condiciones desde hace varios días con la intención de quedarse con los servicios. Sin embargo, hasta el momento, el conjunto brasileño no logró llegar a un acuerdo con el América para avanzar definitivamente por el futbolista.

Vasco da Gama habló sobre su fichaje

El presidente de Vasco da Gama, Pedrinho, se refirió a la situación de Brian Rodríguez y reconoció que la operación no será sencilla debido al precio que pretende el América: “A Brian, el precio quedó un poco por encima de lo que nos gustaría. No nos rendimos, pero es difícil. Ni siquiera llegamos a abrir una negociación con Brian”, explicó el dirigente.

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Ahora habrá que esperar qué sucede durante los próximos días. Mientras Brian Rodríguez continúa siendo una de las figuras del América y mantiene su gran nivel dentro de la cancha, el futuro del uruguayo todavía está abierto y habrá que ver si finalmente continúa su carrera en México o da el salto a otro destino.

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