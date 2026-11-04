Ramón Juárez elogia a Gil Mora

Hace unos días, se disputó el partido pendiente entre el Club América yXolos de Tijuanapor la Jornada 7 del Apertura 2026, por lo que al término y al inicio de juego pudimos ver a varios jugadores de las Águilas acercarse y platicar de manera muy agradable con Gilberto Mora, incluso algunos decían que lo estaban convenciendo de irse a Coapa.
Ramón Juárez reconoce a Gilberto Mora
La amistad que tiene con algunos de los seleccionados nacionales le ha permitido que varios jugadores de diferentes equipos lo sigan y no sólo dentro del campo, sino también como persona. Incluso en el podcast de Padilla, Ramón Juárez fue cuestionado sobre el futbolista del equipo fronterizo y habló sólo cosas buenas del juvenil.
“Crack, la verdad. Me acuerdo que la primera vez que él va Selección yo era la primera vez que iba con Javier y bien sencillo, le hacían mucha burla porque llegaba con su mochilita como si fuera a la escuela, pero a mí siempre se me ha hecho muy sencillo y ya que la ha roto cañón él sigue siendo muy tranquilo, está muy cabr*n”.Ramón Juárez
El zaguero central de las Águilas es uno de los elementos que también creció estando en el Nido y ahora tuvo la posibilidad de despuntar a la titularidad, por lo cual reconoce lo que está haciendo Gil y pese a las críticas que muchos han hecho, justamente en su último partido en el Estadio Azteca fue coreado y aplaudido.
Diferencia con Cuauhtémoc Blanco
Esto que menciona Juárez se contrapone un poco con los comentarios que se hicieron virales por parte de Cuauhtémoc Blanco, quien mencionó que estaba demasiado “inflado” y que a veces los medios son los que causan eso, por lo que recibió críticas, a diferencia de lo que menciona Ramón donde los aficionados le agradecen la manera en la que se expresa del joven talento.
En síntesis
- Jornada 7 del Apertura 2026 enfrentó al Club América y Xolos de Tijuana.
- Gilberto Mora recibió elogios por su talento y sencillez del defensa Ramón Juárez.
- Cuauhtémoc Blanco criticó al futbolista de Xolos asegurando que estaba demasiado inflado.