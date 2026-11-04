Ramón Juárez elogia a Gil Mora

El futbolista del América se rinde ante el juego que tiene el jugador de los Xolos a su corta edad.

Hace unos días, se disputó el partido pendiente entre el Club América yXolos de Tijuanapor la Jornada 7 del Apertura 2026, por lo que al término y al inicio de juego pudimos ver a varios jugadores de las Águilas acercarse y platicar de manera muy agradable con Gilberto Mora, incluso algunos decían que lo estaban convenciendo de irse a Coapa.

Publicidad

Ramón Juárez reconoce a Gilberto Mora

La amistad que tiene con algunos de los seleccionados nacionales le ha permitido que varios jugadores de diferentes equipos lo sigan y no sólo dentro del campo, sino también como persona. Incluso en el podcast de Padilla, Ramón Juárez fue cuestionado sobre el futbolista del equipo fronterizo y habló sólo cosas buenas del juvenil.

“Crack, la verdad. Me acuerdo que la primera vez que él va Selección yo era la primera vez que iba con Javier y bien sencillo, le hacían mucha burla porque llegaba con su mochilita como si fuera a la escuela, pero a mí siempre se me ha hecho muy sencillo y ya que la ha roto cañón él sigue siendo muy tranquilo, está muy cabr*n”. Ramón Juárez

El zaguero central de las Águilas es uno de los elementos que también creció estando en el Nido y ahora tuvo la posibilidad de despuntar a la titularidad, por lo cual reconoce lo que está haciendo Gil y pese a las críticas que muchos han hecho, justamente en su último partido en el Estadio Azteca fue coreado y aplaudido.

Publicidad

Diferencia con Cuauhtémoc Blanco

Esto que menciona Juárez se contrapone un poco con los comentarios que se hicieron virales por parte de Cuauhtémoc Blanco, quien mencionó que estaba demasiado “inflado” y que a veces los medios son los que causan eso, por lo que recibió críticas, a diferencia de lo que menciona Ramón donde los aficionados le agradecen la manera en la que se expresa del joven talento.

En síntesis