El narrador de TV Azteca lanzó un comentario punzante contra el DT de las Águilas en plena transmisión.

Más allá de estar calificados a Liguilla, gran parte del mundo América sigue desconfiando del proyecto que trajo la directiva tras la salida del gran André Jardine. Aunque los resultados no han estado del todo mal este semestre, lo cierto es que las formas no acaban de convencer a los fans y hay una inquietud generalizada.

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Se terminó la primera etapa del Apertura 2026, las ‘Águilas’ quedaron en el tercer puesto de la tabla y aún así hay quienes piden la cabeza del entrenador. Muchos aficionados han tildado de ‘tacaño’ a Guillermo Almada por sus planteamientos tácticos de los partidos. Y la prensa nacional se ha contagiado de esas críticas del público azulcrema.

En las últimas horas, en la señal de TV Azteca han sido muy duros con el timonel del América por su gestión en el cuadro de Coapa. Christian Martinoli liquidó al DT en tan solo 5 palabras, acusándolo por cómo echó a perder el último juego ante Tigres en El Volcán. El periodista, que simpatiza por Toluca, se mostró muy fastidioso igualmente.

“Terminó perdiendo como equipo chico”, disparó el narrador televisivo al relatar el gol de Juan Brunetta que le dio el triunfo a Tigres ante el América la noche del sábado. Christian Martinoli no podía entender cómo cuando las Águilas necesitaban los tres puntos para quedar primeros, no solo no lo fueron a ganar sino que cayeron.

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Tras gritar el tanto largo y tendido, el locutor agregó a viva voz: “El América se vino a arrastrar al Universitario, no vino por el liderato, fue y vino para atrás. Terminó perdiendo como equipo chico, increíble con la historia del América cómo vino a no jugar a Nuevo León. Vino a no aspirar al liderato, vino por no jugar y así va a perder 1-0″.

Christian Martinoli: “El America se vino a arrastrar y termina perdiendo como equipo chico, increíble con la historia del América vino a no jugar, a no aspirar al liderato”.



Por culpa de Guillermo Almada le tengo que dar la razón. pic.twitter.com/faZKSv9yGm — Roberto Haz (@tudimebeto) November 22, 2026

Luego de escuchar el relato de Christian Martinoli, la afición americanista aplaudió al narrador, al que muchas veces han criticado por sus opiniones. Esta vez, estuvieron de acuerdo con el punto de vista del relator. La parcialidad azulcrema quiere un equipo que salga a ganar y a ser protagonista y no a especular según el campo.

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Hasta que logre algo importante con el América, Guillermo Almada estará siempre a la sombra de lo que hizo Jardine en las Águilas. El entrenador tiene su chance de redimirse en la Liguilla, donde en los ‘mata-mata’ deberá convencer a los simpatizantes de que está a la altura del club. La exigencia y la presión serán máximas para el charrúa. ¿Dará la talla?