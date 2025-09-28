¿Por qué no juega Lamine Yamal en Barcelona vs. Real Sociedad por LaLiga 2025-26?

Barcelona recibe a Real Sociedad con la posibilidad de trepar a la cima de LaLiga de España 2025-26. El conjunto culé se puede aprovechar de la derrota de Real Madrid en el derby con Atlético de Madrid para trepar a lo más alto de la tabla. Sin embargo, para eso deberá vencer a los vascos por la Jornada 7.

Ahora bien, Lamine Yamal vuelve a brillar por su ausencia en la alineación titular del Barça. La joya azulgrana se perdió los últimos cuatro partidos con el club de Catalunya, pero para este choque contra Real Sociedad todos esperaban su retorno, sobre todo tras la confirmación de su presencia en la convocatoria de Hansi Flick.

¿Por qué no juega Lamine Yamal vs. Real Sociedad?

Aunque volvió a ser convocado, Hansi Flick no quiere forzar a su figura y optó por dejarlo en el banco de suplentes. De esta manera, Lamine Yamal se perderá, por lo menos, el primer tiempo del encuentro correspondiente a la Jornada 7 de LaLiga y recién podría sumar algunos minutos en el complemento para comenzar a dejar atrás su lesión de pubis.

La alineación confirmada de Barcelona para recibir a Real Sociedad