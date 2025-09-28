Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

¿Por qué no juega Lamine Yamal en Barcelona vs. Real Sociedad por LaLiga 2025-26?

La estrella de Barcelona volvió a la convocatoria después de cuatro ausencias, pero no aparece en la alineación titular.

Por Leandro Barraza

Lamine Yamal ya está recuperado de su lesión
© GETTY IMAGESLamine Yamal ya está recuperado de su lesión

Barcelona recibe a Real Sociedad con la posibilidad de trepar a la cima de LaLiga de España 2025-26. El conjunto culé se puede aprovechar de la derrota de Real Madrid en el derby con Atlético de Madrid para trepar a lo más alto de la tabla. Sin embargo, para eso deberá vencer a los vascos por la Jornada 7.

Ahora bien, Lamine Yamal vuelve a brillar por su ausencia en la alineación titular del Barça. La joya azulgrana se perdió los últimos cuatro partidos con el club de Catalunya, pero para este choque contra Real Sociedad todos esperaban su retorno, sobre todo tras la confirmación de su presencia en la convocatoria de Hansi Flick.

¡Error garrafal! El gol de falta de Julián Álvarez ante Real Madrid debió ser anulado

ver también

¡Error garrafal! El gol de falta de Julián Álvarez ante Real Madrid debió ser anulado

¿Por qué no juega Lamine Yamal vs. Real Sociedad?

Aunque volvió a ser convocado, Hansi Flick no quiere forzar a su figura y optó por dejarlo en el banco de suplentes. De esta manera, Lamine Yamal se perderá, por lo menos, el primer tiempo del encuentro correspondiente a la Jornada 7 de LaLiga y recién podría sumar algunos minutos en el complemento para comenzar a dejar atrás su lesión de pubis.

Publicidad
Lamine Yamal en Barcelona

Lamine Yamal en Barcelona (GETTY IMAGES)

La alineación confirmada de Barcelona para recibir a Real Sociedad

  • Wojciech Szczesny
  • Jules Kounde
  • Ronald Araujo
  • Andreas Christensen
  • Gerard Martin
  • Frenkie de Jong
  • Pedri
  • Roony Bardghji
  • Dro Fernández
  • Marcus Rashford
  • Robert Lewandowski
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
¿Por qué no juegan Raphinha y Joan García en Barcelona vs. Real Sociedad?
UEFA

¿Por qué no juegan Raphinha y Joan García en Barcelona vs. Real Sociedad?

Las alineaciones de Barcelona vs. Real Sociedad por la Jornada 7 de LaLiga
Futbol Internacional

Las alineaciones de Barcelona vs. Real Sociedad por la Jornada 7 de LaLiga

El gol de falta de Julián Álvarez ante Real Madrid debió ser anulado
Futbol Internacional

El gol de falta de Julián Álvarez ante Real Madrid debió ser anulado

Las alineaciones de Brasil vs. México por el Mundial Sub-20 2025
Mundial Sub 20

Las alineaciones de Brasil vs. México por el Mundial Sub-20 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo