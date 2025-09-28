¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Barcelona vs. Real Sociedad por la Jornada 7 de LaLiga 2025-26

Este domingo se seguirá disputando la jornada 7 de la liga española y el equipo que quiere seguir invicto después de no perder en los primeros seis partidos es el Barcelona. Los culés reciben a Real Sociedad a las 10:30 hs de la CDMX en busca de tres puntos importantes que lo dejarían como único líder del certamen local, título que están defendiendo tras ganarlo la temporada pasada.

Los dirigidos por Hansi Flick quieren aprovechar el golpazo que sufrió el Real Madrid ante Atlético Madrid este sábado tras caer por 5-2 en el derbi español. Los Merengues tenían puntaje perfecto y perdieron el invicto en esta nueva temporada. Barcelona quiere sacar ventaja de ese resultado y quedar en lo más alto de la tabla.

Los culés saben que no pueden dejar escapar puntos de local y mucho menos en este tipo de partidos ante un rival que suele complicar a los grandes de España. Real Sociedad llega con la ilusión de dar el golpe y amargar al equipo de Flick en su casa.

Alineación de Barcelona para recibir a Real Sociedad

Wojciech Szczesny

Jules Kounde

Ronald Araujo

Andreas Christensen

Gerard Martin

Frenkie de Jong

Pedri

Ferran Torres

Dani Olmo

Marcus Rashford

Robert Lewandowski

Alineación de Real Sociedad para visitar a Barcelona