¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Barcelona vs. Real Sociedad por la Jornada 7 de LaLiga 2025-26

Este domingo se seguirá disputando la jornada 7 de la liga española y el equipo que quiere seguir invicto después de no perder en los primeros seis partidos es el Barcelona. Los culés reciben a Real Sociedad a las 10:30 hs de la CDMX en busca de tres puntos importantes que lo dejarían como único líder del certamen local, título que están defendiendo tras ganarlo la temporada pasada.
ver también
Así quedó la tabla de goleo de LaLiga tras el doblete de Julián Álvarez al Real Madrid
Los dirigidos por Hansi Flick quieren aprovechar el golpazo que sufrió el Real Madrid ante Atlético Madrid este sábado tras caer por 5-2 en el derbi español. Los Merengues tenían puntaje perfecto y perdieron el invicto en esta nueva temporada. Barcelona quiere sacar ventaja de ese resultado y quedar en lo más alto de la tabla.
Los culés saben que no pueden dejar escapar puntos de local y mucho menos en este tipo de partidos ante un rival que suele complicar a los grandes de España. Real Sociedad llega con la ilusión de dar el golpe y amargar al equipo de Flick en su casa.
ver también
¡Error garrafal! El gol de falta de Julián Álvarez ante Real Madrid debió ser anulado
Alineación de Barcelona para recibir a Real Sociedad
- Wojciech Szczesny
- Jules Kounde
- Ronald Araujo
- Andreas Christensen
- Gerard Martin
- Frenkie de Jong
- Pedri
- Ferran Torres
- Dani Olmo
- Marcus Rashford
- Robert Lewandowski
Alineación de Real Sociedad para visitar a Barcelona
- Alex Remiro
- Jon Aramburu
- Igor Zubeldia
- Duje Caleta-Car
- Sergio Gomez
- Jon Gorrotxategi
- Takefusa Kubo
- Brais Mendez
- Carlos Soler
- Ander Barrenetxea
- Mikel Oyarzabal