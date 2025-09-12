Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Española

Las alineaciones de Real Sociedad vs. Real Madrid por la Jornada 4 de LaLiga 2025-26

Entérate cuáles son los once iniciales que dispondrán ambos entrenadores para el encuentro de este sábado.

Por Martín Zajic

Real Sociedad y Real Madrid se cruzan por LaLiga.
© GettyReal Sociedad y Real Madrid se cruzan por LaLiga.

Real Madrid buscará extender su comienzo perfecto en la Liga Española 2025/26, cuando se mida frente a frente ante la Real Sociedad en condición de visitante, en el marco de la cuarta jornada del certamen. A continuación, repasa las formaciones titulares con las que comenzarán el compromiso ambos equipos en Anoeta.

El ‘Merengue’ llega a este encuentro luego de vencer por 2-1 al Mallorca en condición de local, gracias a los goles de Vinicius Jr y Arda Guler. De este modo, se coloca en el 1° lugar de la tabla del campeonato, con 9 puntos, producto de tres victorias consecutivas en tres juegos.

El ‘Txuru-urdin’ arriba a este partido tras caer por 1-0 ante Real Oviedo fuera de casa, y todavía no pudo ganar en el certamen: lleva dos empates y una derrota. Así, se ubican en la 16° colocación del torneo, con tan sólo 2 unidades, a una de la zona de descenso a Segunda División.

Publicidad
Mbappé quiere seguir buscando su mejor versión [Foto: Getty]

Mbappé quiere seguir buscando su mejor versión [Foto: Getty]

La probable alineación de Real Sociedad ante Real Madrid:

  • Álex Remiro.
  • Jon Aramburu.
  • Igor Zubeldia.
  • Duje Caleta-Car.
  • Aihen Muñoz.
  • Brais Méndez.
  • Jon Gorrotxategi.
  • Pablo Marín.
  • Takefusa Kubo.
  • Mikel Oyarzábal.
  • Ander Barrenetxea.

DT: Sergio Francisco Ramos.

La probable alineación de Real Madrid ante Real Sociedad:

  • Thibaut Courtois.
  • Trent Alexander-Arnold.
  • Dean Huijsen.
  • Eder Militao.
  • Álvaro Carreras.
  • Federico Valverde.
  • Aurelien Tchouameni.
  • Arda Guler.
  • Jude Bellingham.
  • Kylian Mbappé.
  • Vinicius Junior.
Publicidad

DT: Xabi Alonso.

Con Messi y Cristiano: los 10 deportistas mejor pagos del mundo en 2025 según Forbes

ver también

Con Messi y Cristiano: los 10 deportistas mejor pagos del mundo en 2025 según Forbes

¿Cuándo y a qué hora juegan Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga?

El partido Real Sociedad vs. Real Madrid se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre, en el Estadio Municipal de Anoeta (Reale Arena), a partir de las 08.15 horas del Centro de México -16.15 hora local-, por el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Española 2025/26.

¿Qué canal transmite Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga?

El partido Real Sociedad vs. Real Madrid se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva, a través de la pantalla de SKY Sports. Será la única señal que transmitirá en suelo nacional el encuentro entre los equipos de Sergio Francisco y Xabi Alonso.

Liga MX: las 10 estrellas europeas que jugarán el Apertura 2025 tras la llegada de Martial

ver también

Liga MX: las 10 estrellas europeas que jugarán el Apertura 2025 tras la llegada de Martial

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
La dura baja que sufrió Real Madrid a días del debut por Champions
Futbol Internacional

La dura baja que sufrió Real Madrid a días del debut por Champions

Real Madrid y 6 más: la indiferencia de Barcelona y los mensajes de felicitación de Carlos Alcaraz
Tenis

Real Madrid y 6 más: la indiferencia de Barcelona y los mensajes de felicitación de Carlos Alcaraz

Endrick enseñó su físico y los aficionados acabaron con él
Futbol Internacional

Endrick enseñó su físico y los aficionados acabaron con él

¿Cuándo y contra quién debutaría Anthony Martial?
Rayados de Monterrey

¿Cuándo y contra quién debutaría Anthony Martial?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo