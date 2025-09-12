Real Madrid buscará extender su comienzo perfecto en la Liga Española 2025/26, cuando se mida frente a frente ante la Real Sociedad en condición de visitante, en el marco de la cuarta jornada del certamen. A continuación, repasa las formaciones titulares con las que comenzarán el compromiso ambos equipos en Anoeta.

El ‘Merengue’ llega a este encuentro luego de vencer por 2-1 al Mallorca en condición de local, gracias a los goles de Vinicius Jr y Arda Guler. De este modo, se coloca en el 1° lugar de la tabla del campeonato, con 9 puntos, producto de tres victorias consecutivas en tres juegos.

El ‘Txuru-urdin’ arriba a este partido tras caer por 1-0 ante Real Oviedo fuera de casa, y todavía no pudo ganar en el certamen: lleva dos empates y una derrota. Así, se ubican en la 16° colocación del torneo, con tan sólo 2 unidades, a una de la zona de descenso a Segunda División.

Mbappé quiere seguir buscando su mejor versión [Foto: Getty]

La probable alineación de Real Sociedad ante Real Madrid:

Álex Remiro.

Jon Aramburu.

Igor Zubeldia.

Duje Caleta-Car.

Aihen Muñoz.

Brais Méndez.

Jon Gorrotxategi.

Pablo Marín.

Takefusa Kubo.

Mikel Oyarzábal.

Ander Barrenetxea.

DT: Sergio Francisco Ramos.

La probable alineación de Real Madrid ante Real Sociedad:

Thibaut Courtois.

Trent Alexander-Arnold.

Dean Huijsen.

Eder Militao.

Álvaro Carreras.

Federico Valverde.

Aurelien Tchouameni.

Arda Guler.

Jude Bellingham.

Kylian Mbappé.

Vinicius Junior.

DT: Xabi Alonso.

¿Cuándo y a qué hora juegan Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga?

El partido Real Sociedad vs. Real Madrid se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre, en el Estadio Municipal de Anoeta (Reale Arena), a partir de las 08.15 horas del Centro de México -16.15 hora local-, por el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Española 2025/26.

¿Qué canal transmite Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga?

El partido Real Sociedad vs. Real Madrid se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva, a través de la pantalla de SKY Sports. Será la única señal que transmitirá en suelo nacional el encuentro entre los equipos de Sergio Francisco y Xabi Alonso.