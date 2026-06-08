Los Cottagers dieron a conocer una noticia sobre el experimentado delantero mexicano e ilusiona a la afición de las Águilas.

Con el final de la temporada 2025-26 de la Primera División de México, los jugadores y entrenadores descansan y recargararán energías pensando en lo que será el próximo curso. Sin embargo, otra parte importante de cada institución tendrá semanas muy movidas.

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Y es que a partir de ahora, y hasta el inicio del Apertura 2026, las directiva de los conjuntos de la Liga MX trabajarán en lo que serán las altas y bajas con el mercado de pases. En esa vía un equipo tiene un ambicioso objetivo para sumar en esta ventana de transferencias.

El gran deseo de América es poder concretar el regreso del delantero Raúl Jiménez tras la disputa de la Copa del Mundo 2026. El goleador que se desempeña en el Fulham de la Premier League terminará contrato y en las últimas horas el club inglés encendió la ilusión.

Fulham reveló a los jugadores que se les termina el contrato y no renovarán. [Foto: @FulhamFC]

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Y es que los Cottagers realizaron un posteo en sus redes sociales donde se encuentra un listado con los jugadores que quedarán libres y no renovarán, y allí precisamente está el delantero mexicano, que a partir del 1° será jugador libre y podrá negociar con cualquier club para seguir su carrera.

Sin embargo, acorde a la información del periodista Andrés Vaca, el delantero de 35 años podría continuar su trayectoria en Wolverhampton, que descendió al Championship, la Segunda División de Inglaterra, o incluso también en Arabia Saudita. Habrá competencia fuerta para ver dónde irá el jugador.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Raúl Jiménez en Fulham?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el atacante nacido en México fue parte de 43 compromisos del cuadro blanco, siendo titular en 31 de los mismos. Anotó 10 goles y realizó 3 asistencias. No fue titular indiscutido y ahora el conjunto inglés le abrió la puerta de salida.

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En síntesis