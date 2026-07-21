El Club América está en la búsqueda de un nuevo refuerzo y ha dejado de lado ese parámetro de la edad. Ahora uno de los que ha sonado después de ser campeón del mundo es Borja Iglesias, sin embargo, Guillermo Almada tendría una opción más por un futbolista que también hubiera participado en este Mundial.

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El fichaje mundial que busca América

De acuerdo con la información del periodista Juan Carlos Zúñiga, en Coapa ya hay pláticas para poder fichar a Enner Valencia, el futbolista ecuatoriano de 36 años que se enfrentó a México en la fase de grupos del Mundial. Aunque el fichaje no está confirmado porque el Emelec también estaría interesado en el futbolista.

Tomando en cuenta que la situación económica de las Águilas no es la mejor en este mercado de fichajes, optarían por el goleador histórico porque terminó su contrato con Pachuca, por lo que llegaría al equipo azulcrema como agente libre y no le costaría la transacción, sólo lo que pueda llegar a negociar en cuestión de su salario.

Cabe mencionar que este delantero ya había sonado en 2017, pero en esa ocasión la oferta tentadora que le ofrecieron en Tigres, hizo que se lo llevaran como fichaje. Ahora ante las bajas de nivel de Henry Martín, Raúl Zúñiga y la inexperiencia de Patricio Salas, la opción de traer a Enner se ve muy viable para el equipo.

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Aún así, cabe señalar que la mayor intención de Almada es traer a Borja Iglesias por encima de Valencia, por lo que si llegan a acordar algo con el futbolista español, la posibilidad de que el ecuatoriano refuerce al América en el Apertura 2026 quedaría descartada. Así, estos días serán clave para la decisión que tome la directiva.

En síntesis