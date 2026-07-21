La IA realizó una predicción sobre el futuro del América en el Apertura 2026 y dio su veredicto sobre sus posibilidades de ser campeón y ganar el Clásico Nacional.

El Club América comenzó una nueva etapa de la mano de Guillermo Almada, quien llegó al banquillo tras la salida de André Jardine. El entrenador brasileño dejó una huella imborrable en Coapa luego de conquistar el histórico tricampeonato de la Liga MX, por lo que el reto para el nuevo técnico será mantener al equipo como protagonista.

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Almada en su primer partido con América (Getty Images)

El ciclo de Almada tuvo un inicio positivo con una victoria por 1-0 sobre Querétaro en la primera jornada del Apertura 2026. Sin embargo, el funcionamiento dejó en evidencia que todavía hay varios aspectos por corregir y que el equipo sigue en pleno proceso de adaptación a la idea del nuevo entrenador.

Además del cambio de sistema, en el entorno azulcrema también existe la sensación de que el plantel necesita más incorporaciones para competir por todos los objetivos importantes, aunque eso también se notó durante la temporada anterior.

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En Bolavip le consultamos a la Inteligencia Artificial de Gemini cómo le irá al América durante el Torneo Apertura 2026 y si logrará imponerse a Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional. El modelo analizó el presente del equipo, el trabajo de Guillermo Almada y la fortaleza de sus principales rivales para elaborar un pronóstico.

La predicción de la IA sobre el América en el Apertura 2026

“La IA considera que América vencerá a Chivas en el Clásico Nacional, al entender que el modelo de juego de Guillermo Almada, basado en la presión alta, la intensidad y las transiciones rápidas, puede imponerse sobre el estilo del Guadalajara. Además, destaca el peso de la localía y el aporte ofensivo de jugadores como Brian Rodríguez e Isaías Violante”, reveló la IA.

Sin embargo, el pronóstico cambia cuando analiza la pelea por el título. Gemini cree que América no será campeón del Apertura 2026 y proyecta una eliminación en las semifinales. Según la Inteligencia Artificial, el proceso de reestructuración del plantel, la salida de futbolistas importantes y la falta de profundidad en el banquillo podrían pasar factura durante la Liguilla, especialmente frente a equipos más consolidados como Toluca o Monterrey.

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