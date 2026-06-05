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Máximos anotadores de la Selección Mexicana: ¿A cuántos goles de Chicharito Hernández quedó Raúl Jiménez?

El Lobo de Tepeji marcó en al amistoso ante Serbia e igualó la marca de Jared Borgetti.

Raúl Jiménez persigue el récord de goleo de Chicharito Hernández
© Getty ImagesRaúl Jiménez persigue el récord de goleo de Chicharito Hernández

La Selección Mexicana dio una muestra de autoridad en el Estadio Nemesio Diez. El Tri goleó por 5-1 a Serbia este jueves en el amistoso internacional de preparación para la Copa del Mundo 2026 y llega con la moral por las nubes al partido inaugural del 11 de junio ante Sudáfrica.

Si bien los comandados por Javier Aguirre comenzaron perdiendo el encuentro, lograron reaccionar a tiempo y consiguieron una aplastante victoria. Uno de los autores de los tantos fue Raúl Jiménez, quien no solo ayudó a concretar la remontada, sino que también se acercó a Chicharito Hernández en la tabla de máximos goleadores de la Selección Mexicana.

Con su gol a Serbia, Jiménez llegó a los 46 tantos con el Tri e igualó la marca de Jared Borgetti. De esta manera, Raúl comparte la segunda plaza en la tabla de goleo histórica y quedó a tan solo seis goles del récord de Javier Hernández. ¿Podrá igualarlo en el Mundial?

Lista de máximos goleadores de la Selección Mexicana

  1. Javier Chicharito Hernández – 52 goles
  2. Jared Borgetti – 46 goles
  3. Raúl Jiménez – 46 goles*
  4. Cuauhtémoc Blanco – 38 goles
  5. Luis Hernández – 35 goles

*Jugador activo

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¿Raúl Jiménez superará la marca de Chicharito Hernández?

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El gol de Raúl Jiménez ante Serbia

Raúl Jiménez marcó el tercer tanto de México y lo hizo al estilo de un ‘9’ goleador. Puntualmente, el atacante de Fulham empujó el balón luego de un remate en el poste de Julián Quiñones.

En síntesis

  • México goleó 5-1 a Serbia en el Estadio Nemesio Diez.
  • Raúl Jiménez anotó su gol 46 e igualó a Jared Borgetti.
  • El 11 de junio México jugará el partido inaugural ante Sudáfrica.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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