El Lobo de Tepeji marcó en al amistoso ante Serbia e igualó la marca de Jared Borgetti.

La Selección Mexicana dio una muestra de autoridad en el Estadio Nemesio Diez. El Tri goleó por 5-1 a Serbia este jueves en el amistoso internacional de preparación para la Copa del Mundo 2026 y llega con la moral por las nubes al partido inaugural del 11 de junio ante Sudáfrica.

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Si bien los comandados por Javier Aguirre comenzaron perdiendo el encuentro, lograron reaccionar a tiempo y consiguieron una aplastante victoria. Uno de los autores de los tantos fue Raúl Jiménez, quien no solo ayudó a concretar la remontada, sino que también se acercó a Chicharito Hernández en la tabla de máximos goleadores de la Selección Mexicana.

Con su gol a Serbia, Jiménez llegó a los 46 tantos con el Tri e igualó la marca de Jared Borgetti. De esta manera, Raúl comparte la segunda plaza en la tabla de goleo histórica y quedó a tan solo seis goles del récord de Javier Hernández. ¿Podrá igualarlo en el Mundial?

Lista de máximos goleadores de la Selección Mexicana

Javier Chicharito Hernández – 52 goles Jared Borgetti – 46 goles Raúl Jiménez – 46 goles* Cuauhtémoc Blanco – 38 goles Luis Hernández – 35 goles

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*Jugador activo

Encuesta¿Raúl Jiménez superará la marca de Chicharito Hernández? ¿Raúl Jiménez superará la marca de Chicharito Hernández? YA VOTARON 0 PERSONAS

El gol de Raúl Jiménez ante Serbia

Raúl Jiménez marcó el tercer tanto de México y lo hizo al estilo de un ‘9’ goleador. Puntualmente, el atacante de Fulham empujó el balón luego de un remate en el poste de Julián Quiñones.

Mexico is crusing past Serbia. It's Raul Jimenez⚽ pic.twitter.com/zdBmWu4Dna — GOALS GALAXY (@wasteland002) June 5, 2026

En síntesis

México goleó 5-1 a Serbia en el Estadio Nemesio Diez.

a Serbia en el Estadio Nemesio Diez. Raúl Jiménez anotó su gol 46 e igualó a Jared Borgetti.

anotó su gol 46 e igualó a Jared Borgetti. El 11 de junio México jugará el partido inaugural ante Sudáfrica.