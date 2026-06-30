¿Por qué Raúl Jiménez juega con una banda protectora en su cabeza en México vs. Ecuador por el Mundial 2026?

Raúl Jiménez volvió a llamar la atención por el casco protector que utiliza en cada partido. El delantero de México lo lleva desde la grave lesión que sufrió en 2020 y continúa usándolo como medida de seguridad para cuidar su cabeza.

México quiere seguir haciendo historia y meterse entre los 16 mejores equipos del Mundial 2026. Los dirigidos por Javier Aguirre se enfrentan desde las 19:00 hs de la CDMX ante Ecuador en el Estadio Azteca por los dieciseisavos de final del certamen internacional.

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Enfrente estará una selección ecuatoriana que llega con la ilusión de dar otro golpe en el torneo tras vencer a Alemania en la primera ronda eliminatoria. Se espera un encuentro muy parejo, con figuras de muchísima jerarquía en ambos equipos.

Una de las imágenes que más llama la atención es Raúl Jiménez con una banda protectora en su cabeza. El experimentado delantero será nuevamente el encargado de liderar el ataque del Tri. A pesar de que ya pasaron varios años desde el episodio que marcó su carrera, Jiménez continúa utilizando esa protección especial en cada partido como una medida de seguridad, algo que suele despertar la curiosidad de muchos aficionados.

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¿Por qué Raúl Jiménez juega con un protector en la cabeza?

El motivo se remonta al 29 de noviembre de 2020, cuando Raúl Jiménez sufrió una de las lesiones más graves de su carrera durante un partido de la Premier League entre Wolverhampton y Arsenal. En una jugada aérea, el delantero mexicano chocó accidentalmente con el defensor David Luiz y quedó inconsciente sobre el terreno de juego.

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Tras recibir atención médica de urgencia, fue trasladado a un hospital, donde los estudios confirmaron que había sufrido una fractura de cráneo. La gravedad del golpe obligó a los médicos a intervenirlo quirúrgicamente y su temporada terminó de inmediato.

Después de varios meses de recuperación, Jiménez pudo volver a competir, aunque desde entonces utiliza un protector especial en la cabeza para disminuir cualquier riesgo ante un nuevo impacto.

En sintesis

El delantero Raúl Jiménez encabeza la alineación titular del director técnico Javier Aguirre .

encabeza la alineación titular del director técnico . El futbolista mexicano sufrió una fractura de cráneo tras chocar con el defensor David Luiz.

tras chocar con el defensor David Luiz. El experimentado atacante utiliza una banda protectora por el accidente ocurrido en el año 2020.