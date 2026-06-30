Raúl Jiménez había fallado una clara en los primeros minutos del partido y se reivindicó para el segundo gol de México

En los primeros minutos del partido Raúl Jiménez estuvo muy cerca de concretar su gol y abrir el marcador para la Selección Mexicana contra Ecuador, pero el cabezazo que soltó hizo que el balón se fuera desviado y de ser una jugada clara terminó por perderse la anotación que haría estallar el Estadio Ciudad de México, aunque le llegó su revancha.

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El golazo de Raúl Jiménez

No tardó mucho y es que con el tanto de Julián Quiñones, el equipo de Javier Aguirre se motivó para conseguir el resultado y así apareció el “Lobo de Tepeji”, quien en un ida y vuelta con el jugador del Al-Qadisiyah pelotean el balón y al final le queda de frente a Jiménez, quien solo tira y consigue marcar el 2-0 para el equipo nacional.

¡DOOOS A CEROOO! ¡TE AMOOOO, MÉXICOOOO! 😭🇲🇽



Raúl hace un golazo ¡Jiménez pone el 2-0! ¿Y SI SÍ?



🇲🇽🏆¿Y si no dejamos de ilusionarnos? ¿Y si sí? El sueño de México sigue más vivo que nunca. ¡No te pierdas el partido México vs Ecuador por @micanalcinco y @vix pic.twitter.com/JmuWHjpBiC — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 1, 2026

En síntesis

El delantero Raúl Jiménez anotó el segundo gol (2-0) para la Selección Mexicana contra Ecuador.

anotó el segundo gol (2-0) para la Selección Mexicana contra Ecuador. El entrenador Javier Aguirre dirige al equipo mexicano que se motivó tras el primer gol.

dirige al equipo mexicano que se motivó tras el primer gol. El atacante Julián Quiñones, jugador del Al-Qadisiyah, participó en la jugada del gol con Jiménez.