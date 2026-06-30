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Le llega la revancha a Raúl Jiménez y anota el 2-0 en el México vs Ecuador

Raúl Jiménez había fallado una clara en los primeros minutos del partido y se reivindicó para el segundo gol de México

Raúl Jiménez anota el 2-0 en el México vs Ecuador
© Getty ImagesRaúl Jiménez anota el 2-0 en el México vs Ecuador

En los primeros minutos del partido Raúl Jiménez estuvo muy cerca de concretar su gol y abrir el marcador para la Selección Mexicana contra Ecuador, pero el cabezazo que soltó hizo que el balón se fuera desviado y de ser una jugada clara terminó por perderse la anotación que haría estallar el Estadio Ciudad de México, aunque le llegó su revancha.

El golazo de Raúl Jiménez

No tardó mucho y es que con el tanto de Julián Quiñones, el equipo de Javier Aguirre se motivó para conseguir el resultado y así apareció el “Lobo de Tepeji”, quien en un ida y vuelta con el jugador del Al-Qadisiyah pelotean el balón y al final le queda de frente a Jiménez, quien solo tira y consigue marcar el 2-0 para el equipo nacional.

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En síntesis

  • El delantero Raúl Jiménez anotó el segundo gol (2-0) para la Selección Mexicana contra Ecuador.
  • El entrenador Javier Aguirre dirige al equipo mexicano que se motivó tras el primer gol.
  • El atacante Julián Quiñones, jugador del Al-Qadisiyah, participó en la jugada del gol con Jiménez.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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