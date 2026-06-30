En los primeros minutos del partido Raúl Jiménez estuvo muy cerca de concretar su gol y abrir el marcador para la Selección Mexicana contra Ecuador, pero el cabezazo que soltó hizo que el balón se fuera desviado y de ser una jugada clara terminó por perderse la anotación que haría estallar el Estadio Ciudad de México, aunque le llegó su revancha.
El golazo de Raúl Jiménez
No tardó mucho y es que con el tanto de Julián Quiñones, el equipo de Javier Aguirre se motivó para conseguir el resultado y así apareció el “Lobo de Tepeji”, quien en un ida y vuelta con el jugador del Al-Qadisiyah pelotean el balón y al final le queda de frente a Jiménez, quien solo tira y consigue marcar el 2-0 para el equipo nacional.
¡DOOOS A CEROOO! ¡TE AMOOOO, MÉXICOOOO! 😭🇲🇽— TUDN MEX (@TUDNMEX) July 1, 2026
Raúl hace un golazo ¡Jiménez pone el 2-0! ¿Y SI SÍ?
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Así quedó Julián Quiñones en la lista de máximos goleadores de México en Mundiales tras su gol a Ecuador
En síntesis
- El delantero Raúl Jiménez anotó el segundo gol (2-0) para la Selección Mexicana contra Ecuador.
- El entrenador Javier Aguirre dirige al equipo mexicano que se motivó tras el primer gol.
- El atacante Julián Quiñones, jugador del Al-Qadisiyah, participó en la jugada del gol con Jiménez.