¿Juega Raúl Jiménez? Las alineaciones de México vs. Ecuador por los 16vos de final del Mundial 2026

Finalmente llegó el día más esperado por México. Este martes, la Selección disputa su encuentro correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026 contra Ecuador, con la ilusión intacta de llegar al famoso quinto partido que ha sido esquivo a lo largo de toda la historia. Por esa razón, el Vasco Aguirre pondrá en campo lo mejor que tiene a disposición para buscar el sueño.
Por el lado de México, la gran novedad es que Luis Romo sigue en el equipo titular. El centrocampista de Chivas se impuso por sobre Álvaro Fidalgo y está listo para validar la confianza del entrenador. A su vez, el Piojo Alvarado se sostiene en la alineación y acompañará a Raúl Jiménez y Julián Quiñones en el frente de ataque.
Por su parte, la Tri llega a este compromiso luego de conseguir una clasificación agónica al derrotar a Alemania en la última jornada de la fase de grupos. En ese sentido, quien se adueñó de un puesto en el XI inicial fue Nilson Angulo, el extremo de 23 años que le proporciona a los sudamericanos gambeta y desequilibrio.
Alineación de México vs. Ecuador
- Raúl Rangel
- Jorge Sánchez
- Johan Vásquez
- César Montes
- Jesús Gallardo
- Erik Lira
- Luis Romo
- Gilberto Mora
- Julián Quiñones
- Roberto Alvarado
- Raúl Jiménez
Alineación de Ecuador vs. México
- Hernán Galíndez
- Piero Hincapié
- Willian Pacho
- Joel Ordóñez
- Alan Franco
- Nilson Angulo
- Pedro Vite
- Moisés Caicedo
- John Yeboah
- Gonzalo Plata
- Enner Valencia
En síntesis
- México y Ecuador se enfrentan este martes en un duelo crucial por el pase a los octavos de final del Mundial 2026.
- En la alineación del “Vasco” Javier Aguirre, el mediocampista Luis Romo se mantiene como titular en el esquema de la Selección Mexicana.
- El extremo de 23 años Nilson Angulo formará parte del once inicial de la selección ecuatoriana tras su destacada participación en la fase de grupos.