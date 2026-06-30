¿Juega Raúl Jiménez? Las alineaciones de México vs. Ecuador por los 16vos de final del Mundial 2026

Finalmente llegó el día más esperado por México. Este martes, la Selección disputa su encuentro correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026 contra Ecuador, con la ilusión intacta de llegar al famoso quinto partido que ha sido esquivo a lo largo de toda la historia. Por esa razón, el Vasco Aguirre pondrá en campo lo mejor que tiene a disposición para buscar el sueño.

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Por el lado de México, la gran novedad es que Luis Romo sigue en el equipo titular. El centrocampista de Chivas se impuso por sobre Álvaro Fidalgo y está listo para validar la confianza del entrenador. A su vez, el Piojo Alvarado se sostiene en la alineación y acompañará a Raúl Jiménez y Julián Quiñones en el frente de ataque.

Por su parte, la Tri llega a este compromiso luego de conseguir una clasificación agónica al derrotar a Alemania en la última jornada de la fase de grupos. En ese sentido, quien se adueñó de un puesto en el XI inicial fue Nilson Angulo, el extremo de 23 años que le proporciona a los sudamericanos gambeta y desequilibrio.

Alineación de México vs. Ecuador

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

Johan Vásquez

César Montes

Jesús Gallardo

Erik Lira

Luis Romo

Gilberto Mora

Julián Quiñones

Roberto Alvarado

Raúl Jiménez

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Alineación de Ecuador vs. México

Hernán Galíndez

Piero Hincapié

Willian Pacho

Joel Ordóñez

Alan Franco

Nilson Angulo

Pedro Vite

Moisés Caicedo

John Yeboah

Gonzalo Plata

Enner Valencia

En síntesis