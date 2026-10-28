¿Qué cambios habrá en la alineación de América vs Xolos?

Este miércoles América tendrá su duelo pendiente del torneo ante Xolos de Tijuana. Aunque el equipo se lleve una derrota esta noche no bajaría del liderato, aunque sí podría ponerse con buena ventaja si consigue la victoria. Aún así, Guillermo Almada considera que es el partido en donde podría rotar a su cuadro titular.

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Se vienen partidos importantes para el cierre del torneo y ante Xolos sería el partido más “a modo” que tienen para hacer cambios y darle descanso a algunos jugadores de cara al juego ante Toluca el próximo fin de semana. Ante ello, Gibrán Araige de TUDN reveló las modificaciones que podría tener el cuadro de las Águilas esta noche.

Cambios en la alineación del Club América

De acuerdo con la información de la fuente, el primer cambio sería en la portería, por lo que regresa Rodolfo Cota; Araige precisa que esto no tiene qué ver con falta de confianza sobre Luis Ángel Malagón, sino que simplemente dará descanso. También apunta a que en la defensa podríamos ver a Ramón Juárez, Emilio Lara y Cristian Borja recuperado tendría minutos aunque no estaría en el 11 titular.

En el mediocampo los jugadores que estarían como titulares para este duelo serían Alan Cervantes y Edwin Cerrillo, quienes no son regularmente la opción número uno del estratega. Finalmente en el ataque, se espera que cuente con Isaías Violante y Miguel Borja, por lo que con este último podemos descifrar que Henry Martín sigue siendo su titular y el “Colibrí” por ello tendrá hoy la titularidad.

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Hasta el momento estos son los jugadores que aparecerán en el cuadro inicial de esta noche. Seguramente en caso de que se le complique la situación a Almada, podría utilizar a algunos de sus titulares, aunque tomando en cuenta a varios elementos de esta banca que hoy saltan al terreno de juego, podría no haber complicaciones.

En síntesis