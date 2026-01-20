Está por comenzar la Jornada 4 del Clausura 2026 y el Club América de nueva cuenta no tiene cerrada la plantilla y peor aún, la escuadra ha tenido un mal arranque del torneo con ninguna victoria y sin la posibilidad de concretar un gol a favor. Esto hace que la afición, el cuerpo técnico y la directiva se encuentren desesperados por resolver.

Y aunque a simple vista parece que todo tiene que ver con las decisiones de la directiva de Santiago Baños, la realidad es que no todo sería así. Recientemente se filtró información sobre la posibilidad de que le hayan puesto trabas al equipo para poder cerrar un par de movimientos; uno de ellos es una renovación importante y la otra un posible fichaje.

¿Quién le frustró los “fichajes” al América?

De acuerdo con El Francotirador en Récord, el conjunto azulcrema ha tenido problemas con el actual representante de Ralph Orquín, Gerardo Sánchez Cortés, quien en su momento fue jugador de la tercera división y tras no trascender decidió hacer una agencia de futbolistas juveniles donde justamente entra éste elemento y otros más.

En su idea con el lateral izquierdo de las Águilas le prometió que se iría a Europa y que no renovara con el Club América, algo que en su momento pudo hacer con Rodrigo Huescas, quien sí ha tenido un repunte en su carrera. Es por ello, que ante la idea de no sólo depender de Cristian Borja en esa zona querían renovarlo y éste les habría puesto el pie.

Pero no es la única ocasión en la que lo hizo, de acuerdo con la misma fuente ocurrió lo mismo con Obed Vargas a quien le queda un semestre con el Seattle Sounders, él confirmó que América lo había buscado, pero el agente le vendió el tema del “Viejo Continente” y era mejor que saliera libre, por lo que ya no se concretó su llegada al Nido.

En síntesis